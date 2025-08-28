בית הדין של בעלזא בקריאה דחופה: התפללו לרפואת הדיין הנערץ

הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד ( צילום: משה גולדשטיין )

ספר תורה שרוי בצער: בית דין צדק של קהילת מחזיקי הדת דחסידי בעלזא פרסמו קריאה מרגשת עבור כלל חסידי בעלזא, להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמיים מרובים עבור רפואתו של הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד, המכהן כדיין ומו"צ של החסידות בעלזא, ואשר נתון במצב רפואי קשה. הגרא"ש וינד, מהיושבים ראשונה במלכות בית בעלזא, נחשב לאחד מגדולי הדיינים בחסידות, נושא את הדרשות המרכזיות בבית המדרש הגדול של בעלזא מדי שנה, בשבת שובה, וכן בשבת הגדול בנוכחות האדמו"ר.

הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד בדרשת שבת הגדול לצד האדמו"ר מבעלזא ( צילום: ארכיון כיכר השבת )

הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד לצד האדמו"ר מבעלזא במכירת חמץ לגוי ערב פסח ( צילום: אנשיל בעק )

אחיו של הרב ווינד הוא הרה"ח ר' אליעזר וינד, המשב"ק הוותיק של האדמו"ר מבעלזא. בנוסף, חתנו הוא הרה"ג ר' דוד רובנשטיין, רב בית המדרש 'מגדנות אליהו' בירושלים.

חסידי בעלזא המקווים לראות את הדיין המפורסם חוזר למלא את תפקידו ולהמשיך עבודתו הק' מעתירים לרפואתו השלמה והמהירה של רבי אליהו שמואל בן אסתר נחמה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.