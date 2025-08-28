כיכר השבת
דאגה בחסידות

בית הדין של בעלזא בקריאה דחופה: התפללו לרפואת הדיין הנערץ

בית דין צדק של קהילת בעלזא, קורא להעתיר בתפילה לפני שוכן מרומים עבור רפואתו השלימה של דומ"ץ החסידות, הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד, הנתון במצב רפואי קשה | הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי אליהו שמואל בן אסתר נחמה (חסידים)

2תגובות
הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד (צילום: משה גולדשטיין )

ספר תורה שרוי בצער: בית דין צדק של קהילת מחזיקי הדת דחסידי בעלזא פרסמו קריאה מרגשת עבור כלל חסידי בעלזא, להעתיר בתפילה ולעורר רחמי שמיים מרובים עבור רפואתו של הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד, המכהן כדיין ומו"צ של החסידות בעלזא, ואשר נתון במצב רפואי קשה.

הגרא"ש וינד, מהיושבים ראשונה במלכות בית בעלזא, נחשב לאחד מגדולי הדיינים בחסידות, נושא את הדרשות המרכזיות בבית המדרש הגדול של בעלזא מדי שנה, בשבת שובה, וכן בשבת הגדול בנוכחות האדמו"ר.

הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד בדרשת שבת הגדול לצד האדמו"ר מבעלזא (צילום: ארכיון כיכר השבת)
הגה"צ רבי אליהו שמואל וינד לצד האדמו"ר מבעלזא במכירת חמץ לגוי ערב פסח (צילום: אנשיל בעק)

אחיו של הרב ווינד הוא הרה"ח ר' אליעזר וינד, המשב"ק הוותיק של האדמו"ר מבעלזא. בנוסף, חתנו הוא הרה"ג ר' דוד רובנשטיין, רב בית המדרש 'מגדנות אליהו' בירושלים.

חסידי בעלזא המקווים לראות את הדיין המפורסם חוזר למלא את תפקידו ולהמשיך עבודתו הק' מעתירים לרפואתו השלמה והמהירה של רבי אליהו שמואל בן אסתר נחמה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ר' אליהו שמואל וינד לרפו"ש. מה כבר קרה? עוד פעם מסתירים מצב רפואי בבעלזא? הרי ברור שהאדמו"ר מבעלזא טעה ואמר לכולם להתחסן. וכולם בתמימות התחסנו חוץ ממני. הרבה חללים חללים נפלו ונפטרו בבעלזא בגלל חיסוני הפייזר. אין שכל בראש.
צדיק המסיכות
טיפש מרחם אתה לא שייך לאף גדול ולכן כותב ככה בגלל שלפני שמונים שנה התחסן נגד פוליו... והוא בן אדם מבוגר וכו' ולא מרגיש טוב אז זה קשור לחיסון תגיד אתה שפוי??????????????????
א ליטפאק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר