כיכר השבת
בשורה משמחת

החסידים נושמים לרווחה: האדמו"ר מבעלזא שב לקריה לאחר שבוע של אשפוז

אנחת רווחה בקרב אלפי חסידי בעלזא, עם הישמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שבוע של אשפוז |  החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה, וקבלת הקהל תושהה בתקופה הקרובה (חסידים)

האדמו"ר מבעלזא בחדרו (צילום: ארכיון כיכר השבת)

שבוע של דאגה והמתנה הגיע לסיומו המיוחל: האדמו"ר מבעלזא שוחרר כעת מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

האדמו"ר, שעבר ניתוח ברגלו ביום ראשון האחרון, שוחרר להמשך מנוחה והתאוששות במעונו בקרית בעלזא. בתקופה הקרובה, לא תתקיים קבלת קהל, ופרטים נוספים לגבי לו"ז האדמו"ר יפורסמו בהמשך על ידי המשמשים בקודש.

במהלך כל תקופת האשפוז והניתוח, נשאו רבבות חסידי בעלזא תפילות מעומק הלב לרפואת האדמו"ר. הודעות רשמיות על מצבו של האדמו"ר נמסרו לאורך כל הדרך על ידי מזכירו הנאמן, הרב משה רינגל.

החסידים נקראים להמשיך ולהעתיר בתפילות לרפואתו וחיזוק בריאותו השלימה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.

