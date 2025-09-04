שבוע של דאגה והמתנה הגיע לסיומו המיוחל: האדמו"ר מבעלזא שוחרר כעת מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

האדמו"ר, שעבר ניתוח ברגלו ביום ראשון האחרון, שוחרר להמשך מנוחה והתאוששות במעונו בקרית בעלזא. בתקופה הקרובה, לא תתקיים קבלת קהל, ופרטים נוספים לגבי לו"ז האדמו"ר יפורסמו בהמשך על ידי המשמשים בקודש.

במהלך כל תקופת האשפוז והניתוח, נשאו רבבות חסידי בעלזא תפילות מעומק הלב לרפואת האדמו"ר. הודעות רשמיות על מצבו של האדמו"ר נמסרו לאורך כל הדרך על ידי מזכירו הנאמן, הרב משה רינגל.

החסידים נקראים להמשיך ולהעתיר בתפילות לרפואתו וחיזוק בריאותו השלימה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.