הנכדים עברו לפני התיבה מי עשה את הקידוש? | כך נראתה השבת בצל האדמו"ר מבעלזא בבית החולים תיאור שבת בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא שאושפז בבית החולים בירושלים | האדמו"ר השתתף בתפילות השבת וכן בסעודות | יחד עם האדמו"ר שהו בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, וכמה ממקורבים | מחר צפוי האדמו"ר לעבור הליך רפואי | החסידים מעתירים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ו' באלול | 30.08.25