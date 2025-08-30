בשבת פרשת שופטים, שחלפה, שררה דאגה רבה בחצרות הקודש, במיוחד בקרב אלפי חסידי בעלזא, בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מבעלזא.
האדמו"ר, שסובל משבר ברגלו, אושפז בערב שבת בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים. מזכיר ביתו של האדמו"ר מבעלזא, הרב משה רינגל הודיע רישמית לחסידים בקו של החסידות אודות מצבו: "הרבי עבר אתמול בדיקות והתגלה כי הוא סובל משבר ברגלו. האדמו"ר ישהה בשבת בבית החולים הדסה עין כרם ויעבור ניתוח ביום ראשון. החסידים נקראים להתפלל לרפואתו השלימה של האדמו"ר".
במהלך השבת, שהה במחלקה בליווי בני משפחתו וגבאים קרובים. למרות מצבו, האדמו"ר השתתף בתפילות ובסעודות השבת, כאשר בליל שבת החלה התפילה בשעה 21:00, ולאחריה ערך הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח קידוש. בסעודת שבת זימרו ניגונים ושירים משב"ק ומהימים הנוראים.
בצפרא דשבתא, התפילה החלה בשעה 11:30, סיימו בשעה 13:00, המשב"ק הרה"ח ר' מיכל פירר עשה קידוש, ובהמשך סעדו סעודת שבת.
בצאת השבת לאחר תפילת ערבית ערך הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח הבדלה. יצוין, שהרה"צ נאלץ לבטל את השתתפותו בשבת "אופריף" של בן גיסו, חתן האדמו"ר מבוהוש, שהייתה אמורה להיערך השבוע בבני ברק.
ההחלטה התקבלה בערב שבת, בעקבות אשפוזו של אביו, האדמו"ר. במקום לנסוע לב"ב, נסע לבית החולים "הדסה עין כרם", שם שהה במהלך השבת, סמוך לאביו.
במקביל, במרחק כמה קילומטרים, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית בעלזא בירושלים, התקיימו התפילות כסדרן. לקבלת שבת ניגש לפני התיבה הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי רוקח, לתפילת שחרית הרה"ג ר' אלימלך נתן נטע רוקח, ולתפילת מוסף הרה"ג ר' שלום רוקח. בסעודה שלישית, שנערכה באולם 'נחלת יהודה', נשא דברי התעוררות הדיין הרה"ג ר' לייביש קרניאול, ועל הכוס בירך הרה"ג ר' אברהם ספרין.
הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים בתוך שאר חולי ישראל.
0 תגובות