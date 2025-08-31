כיכר השבת
בשורה משמחת: האדמו"ר מבעלזא התאושש, הניתוח עבר בשלום

רבבות חסידי בעלזא התעדכנו בשעה האחרונה, כי האדמו"ר מבעלזא עבר את הניתוח בהצלחה בבית החולים הדסה עין כרם ומצבו הרפואי משתפר | בזמן הניתוח העתירו החסידים לרפואתו השלימה (חסידים)

הרופאים בהדסה עם פמליית האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)

בית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים היה בימים האחרונים מוקד לדאגה בקרב רבבות חסידי בעלזא, בעקבות מצבו הרפואי של האדמו"ר. כעת, ברוך השם, מדווח כי האדמו"ר עבר בהצלחה ניתוח והתאוששותו מתקדמת כמצופה.

בכל שעות הניתוח העתירו רבבות החסידים בכל קצווי תבל לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר בתוך שאר חולי ישראל.

לאחר שהאדמו״ר מבעלזא עבר את הניתוח, נפגשו צוות המנתחים פרופ׳ מאיר ליברגל ופרופ׳ רמי מושיוב וסגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם - ד״ר סער חשביה, עם בן האדמו״ר, הרה״צ מבעלזא, הגבאי הרב מיכל פירר והעסקן אהרל׳ה פריד וסיפרו על מהלך הניתוח וההתאוששות הצפויה לאדמו"ר.

בני המשפחה הודו למנתחים ולצוות חדר הניתוח ושיבחו את עשייתם.

האדמו"ר כבר שוהה כעת בחדרו בבית החולים, בתקווה שבימים הקרובים יוכל להשתחרר למעון קודשו לקראת עבודת הימים הנוראים.

