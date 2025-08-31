בשורה משמחת: האדמו"ר מבעלזא התאושש, הניתוח עבר בשלום

הרופאים בהדסה עם פמליית האדמו"ר מבעלזא ( צילום: באדיבות המצלם )

בית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים היה בימים האחרונים מוקד לדאגה בקרב רבבות חסידי בעלזא, בעקבות מצבו הרפואי של האדמו"ר. כעת, ברוך השם, מדווח כי האדמו"ר עבר בהצלחה ניתוח והתאוששותו מתקדמת כמצופה.