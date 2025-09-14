רחוב ירמיהו בעת אמירת הסליחות בגור ( צילום: לפי סעיף 27א )

בהתרגשות דקדושה זכו רבבות חסידי גור, לחזות בנועם זיו פני הצדיק, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, בהיכל ביהמ"ד הגדול בירושלים.

רחוב ירמיהו נסגר לתנועה באופן ספונטני, והרבבות עשו דרכם ברגל את כל הדרך בואכה אל עבר ביהמ"ד הגדול. האדמו"ר נכנס למעמד על רגליו, מלווה עם בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר והמשב"ק ר' לייבל פזינצ'בסקי. הסליחות נמשכה במשך 42 דקות של רגש, מתוך התעוררות של קדושה והתעלות רבתי. רבבות החסידים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, גדשו את היכל בית המדרש ובהתרגשות הביטו בפני הקודש של רבם הנערץ. במהלך אמירת הסליחות סקר האדמו"ר את הקהל העצום מספר פעמים. לפני התיבה עבר הבעל תפילה הקבוע, הרב משה גדליה לב, הניחון בקול אדיר וחזק. בטלית שנמסרה בירושה | רבבות בסליחות ראשונות בחצר הקודש ויז'ניץ • צפו חיים רוזנבוים | 06:53 בסיום התפילה נעמד האדמו"ר, פנה אל הקהל, והרעיף ברכת "א גוטע וואך" כשכל הקהל עונים בהתרגשות ובשאגה א גוטע וואך.

סליחות ראשונות בחצה"ק גור

כאשר חזר האדמו"ר למעונו, בחזרה בסיום המעמד, פרץ הציבור בריקוד ספונטני מלא הודיה ושמחה, בשירת "מודים אנחנו לך... על חיינו המסורים בידך...".

הרגעים המרוממים הללו ייחקקו לעד בלב כל מי שזכה לחזות במעמד האדיר.