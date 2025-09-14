כיכר השבת
"דְּרֹשׁ נָא דּוֹרְשֶׁיךָ בְּדָרְשָׁם פָּנֶיךָ": רגעים נשגבים בחצר הקודש גור | תיעוד

42 דקות של קדושה והתעלות: המעמד המרטיט בחצר הקודש גור שיחקק בלב כל אחד שזכה לחזות בנועם הדרת זיוו, בעת הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך | בסיום המעמד פצחו החסידים בריקודים ובשירת הודאה להשי"ת על כל הטוב | צפו בתיעודים (חסידים)

רחוב ירמיהו בעת אמירת הסליחות בגור (צילום: לפי סעיף 27א)

בהתרגשות דקדושה זכו רבבות חסידי גור, לחזות בנועם זיו פני הצדיק, עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, בהיכל ביהמ"ד הגדול בירושלים.

רחוב ירמיהו נסגר לתנועה באופן ספונטני, והרבבות עשו דרכם ברגל את כל הדרך בואכה אל עבר ביהמ"ד הגדול.

האדמו"ר נכנס למעמד על רגליו, מלווה עם בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר והמשב"ק ר' לייבל פזינצ'בסקי. הסליחות נמשכה במשך 42 דקות של רגש, מתוך התעוררות של קדושה והתעלות רבתי.

רבבות החסידים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, גדשו את היכל בית המדרש ובהתרגשות הביטו בפני הקודש של רבם הנערץ. במהלך אמירת הסליחות סקר האדמו"ר את הקהל העצום מספר פעמים. לפני התיבה עבר הבעל תפילה הקבוע, הרב משה גדליה לב, הניחון בקול אדיר וחזק.

בסיום התפילה נעמד האדמו"ר, פנה אל הקהל, והרעיף ברכת "א גוטע וואך" כשכל הקהל עונים בהתרגשות ובשאגה א גוטע וואך.

סליחות ראשונות בחצה"ק גור

כאשר חזר האדמו"ר למעונו, בחזרה בסיום המעמד, פרץ הציבור בריקוד ספונטני מלא הודיה ושמחה, בשירת "מודים אנחנו לך... על חיינו המסורים בידך...".

הרגעים המרוממים הללו ייחקקו לעד בלב כל מי שזכה לחזות במעמד האדיר.

ריקודי חסידי גור בסיום אמירת הסליחות (צילום: פ.א.ו.)
0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

