התרגשות דקדושה בקרב רבבות חסידי גור, במהלך השבת הופיע האדמו"ר לראשונה לעיני קהל עם ועדה, לאחר מספר שבועות שבאו לא נראו פני הקודש בקרב החסידים.

לאחר תפילת מנחה הופיע האדמו"ר בהדרו על הבמה המיוחדת שהוכנה כבר לקראת הימים הנוראים, שם ישב בעת התפילה כשעיני אלפי חסידים נשואות אליו. הרבי ישב במקומו במהלך כל תפילת קבלת שבת, כולל בקטע "בואי בשלום", דבר שגרם לרגש רב בקרב החסידים. אחר תפילת קבלת שבת נכנס האדמו"ר חזרה למעונו, שם התפלל את שאר תפילות השבת גם ביומו.

את עריכת השולחנות הטהורים ערך הרבי במעונו, יחד עם כל בני משפחתו שהצטרפו לסעודה.

בתוך כך, כבר בערב שבת וגם כעת במוצאי שבת, נוהרים אלפי חסידים אל מעון הקודש, לזכות להיכנס להיפקד בדבר ישועה ורחמים לפני יום הדין.

האדמו"ר צפוי להופיע למעמד סליחות ראשונות בשעה 21:45 בהיכל ביהמ"ד הגדול, רבבות צפויים להשתתף.

גם בתחום הנהלת בית המדרש נרשמה תזוזה: הרה"ח ר' יוסל שיף מונה כגבאי רשמי קבוע בבית המדרש הגדול.

ר' יוסל, בנו של הגבאי המיתולוגי הרה"ח ר' חנינא שיף ז"ל ומי שעמד לימינו כל השנים בגבאות, נחשב מהמקורבים לאדמו"ר, ומי שעל פיו יישק כל דבר בבית המדרש. יצוין, כי הרב שיף משמש שנים רבות כרב היישוב נוחם במטה יהודה, וכמו כן אחראי על מערכת הפצת דברי התורה של אדמו"רי החסידות.