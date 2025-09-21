( צילום: א. אייזנבאך, בצלאל כהן, אחים לאנטשעווסקי )

השנה החולפת הייתה מלאת אירועים משמעותיים, שמחים ומרגשים, שנגעו לליבם של רבים. אנו, כאן ב'כיכר השבת', זכינו לסקר בהרחבה כארבעת אלפים אירועים מרתקים מחצרות הקודש, היכלי הישיבות, ומסעותיהם של גדולי התורה בארץ ובעולם.

בחרנו עבורכם חמישה רגעים מיוחדים ומרגשים במיוחד מעולם החסידות, שזכו לתהודה רבה בקרב גולשי האתר. >> למגזין המלא - לחצו כאן • • • בחצר ההיכל: אלפים בשמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר מבעלזא חיים רוזנבוים | 14:30 הופעתו של האדמו"ר מויז'ניץ חזרה בקרב רבבות חסידיו האירוע המרגש ביותר של השנה היה ללא ספק שובו של האדמו"ר מויז'ניץ לחיק חסידיו, לאחר שהות של כשלושה חודשים בלוס אנג'לס לצורכי רפואה. רבבות חסידי ויז'ניץ מכל קצוות הארץ התאספו באחדות מרגשת כדי לקבל את פני מנהיגם האהוב, שהופיע בפניהם לראשונה מאז נסיעתו. עם כניסתו של האדמו"ר לבית המדרש הגדול בליל ל"ג בעומר, רבבות החסידים פצחו בשירת 'שהחיינו' סוחפת, כשהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז. בהמשך, בירכו כלל החסידים ברכת 'שהחיינו' בשם ומלכות, והמשיכו בניגוני שבח והודאה לבורא עולם. לאחר ספירת העומר, במהלכה זכו החסידים לשמוע את קולו בקודש, התקיים מעמד ההדלקה המרגש, ברוב רגש והתעלות, העלה האדמו"ר את אבוקת האש במדורה, תוך כדי שהוא מעודד את השירה בעוז, כשהלב גואה מהתרגשות למראה פניו. במהלך המעמד, האדמו"ר עצר את השירה וסיפר סיפור מרגש על זקינו, בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, שבעת אירוע רפואי ביקש מהנהג שלא יסע לבית החולים אלא לביתו, כדי שיוכל להיות בין חסידיו. "ברצוני להיות בין החסידים", הוסיף ה'אמרי חיים'. כלל החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר בתוך שאר חולי ישראל.

מעמד ההדלקה בחצה"ק ויז'ניץ ( צילום: א. אייזנבאך )

הניגון העתיק שהרעיד לבבות: רגעי התעלות בשמחת בית סלונים

תיעוד שני שזכה למיליוני צפיות וריגש את כולם היה דווקא ממעמד צנוע לכאורה, אך רב עוצמה בקדושתו. בשמחת נישואי נכדתו של האדמו"ר מסלונים בירושלים, התקבצו אלפי החסידים ושרו באחדות מופלאה. לפתע, קם המחנך הוותיק הרה"ח ר' יקותיאל לידר, מזקני חשובי חסידי סלונים מבני ברק, ופצח בשירה מעומקי ליבו.

ללא כלי נגינה או אפקטים, רק נשמה ששרה, הוא סחף את כל האלפים בניגון עתיק מלא ערגה וגעגועים: "שבת איז שיין, שבת איז ריין, שבת איז נאר פאר אונז יידן אליין". האדמו"ר ישב בנהירו דאנפין ורווה נחת קודש, כשהוא מביט ברגע הנצחי של התעלות והתאחדות חסידיו. רגעים אלה, שהופצו במהרה ברשת, הותירו רושם עמוק וריגשו לבבות רבים ברחבי העולם.

השירה האדירה בשמחת בית סלונים ( צילום: בצלאל כהן )

ריקוד המצווה טאנץ המרגש של האדמו"ר מפשעווארסק

אחת התמונות המרכזיות של השנה, שהרעידה לבבות, היא רגע שיא במעמד מצווה טאנץ לפני נכדתו הכלה היתומה, שגדלה בביתו כבתו. אלפי תושבי אירופה ואורחים רמי מעלה מכל קצוות תבל נטלו חלק בשמחת נישואי נכדתו כבתו של האדמו"ר מפשעווארסק. השמחה התקיימה באולמות ענק 'אנטווערפן עקספאו', שהושכרו במיוחד לרגל האירוע.

האדמו"ר שימש כשושבין מהצד של הכלה, ועם קבלת הפנים הוא ערך את סדר הכתיבה בכתב ידו, כשלאחר מכן ביקש מהגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן לעבור על הכתובה.

בשיאו של הערב, רקד הרבי אחוז שרעפי קודש לפני הכלה, וכל האולם היה לחרדת אלוקים. הרגעים המרוממים, שבהם זקן אדמו"רי אירופה מביע את שמחתו ואהבתו לנכדתו היתומה, הותירו רושם עמוק על כל הנוכחים.

שמחת בית פשעווארסק ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

מעמד הכנסת ספר התורה ההיסטורי של האדמו"ר מסקווירא

נהרות ודיו נשפכו על תיאורי מעמד הכנסת ספר התורה ההיסטורי של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא. אולם, רגע מרגש במיוחד התרחש יממה קודם לכן. האדמו"ר מסקווירא פנה בבקשה אישית אל האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שישלח את ספר התורה של הבעל שם טוב הקדוש למעמד. האדמו"ר נענה לבקשה, ושיגר את הספר עם בניו שנסעו במיוחד לארה"ב.

עם הגעת הספר, יצא בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, לקדם את פני האורחים.

התיעוד המיוחד של בן האדמו"ר נסחב עם הספר בשדה התעופה, מה שהפך אותו לרגע מרגש ועוצמתי במיוחד.

הרה"צ אהרן מענדיל טווערסקי מקבל את ספר התורה של הבעש"ט

תהלוכת הכנסת ספר התורה בסקווירא ( צילום: אחים לאנטשעווסקי, יוסי גאלדבערגער, אברומי בלום, ניסן ב. )

הופעת כבוד האדמו"ר מגור: מעמד הסליחות שריגש רבבות

התיעוד החמישי, מהשבוע האחרון ממש, היה הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות.

בהתרגשות של קדושה, זכו רבבות חסידי גור לחזות בנועם זיו פני הצדיק בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים.

רחוב ירמיהו נסגר באופן ספונטני לתנועה, ורבבות הגיעו ברגל מכל קצוות הארץ. האדמו"ר נכנס למעמד על רגליו, מלווה בבנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר. הסליחות נמשכו 42 דקות של רגש והתעוררות. רבבות החסידים גדשו את ההיכל והביטו בפניו של רבם הנערץ. לפני התיבה עבר הבעל תפילה הקבוע, הרב משה גדליה לב.

בסיום התפילה, האדמו"ר פנה אל הקהל והרעיף ברכת "א גוטע וואך", כשכל הקהל ענה בשאגה של התרגשות. כאשר שב האדמו"ר למעונו, הציבור פרץ בריקוד ספונטני ושירת "מודים אנחנו לך... על חיינו המסורים בידך...". רגעים אלה ייחקקו לעד בלב כל מי שזכה לחזות במעמד האדיר.

סליחות ראשונות בחצה"ק גור

אנו מתפללים שבשנה הבאה, תשפ"ו, נזכה לסקר רק שמחות, ישועות ונחמות. כפי שאמר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע על ברכת "ברך עלינו את השנה הזאת" במנחה האחרונה: "הקב"ה יכול להביא את הגאולה ברגע אחד, עוד השנה".

במהלך כל השנה, לצד השמחות והאירועים, לא שכחנו לרגע את אחינו החטופים בעזה. כל ידיעה אודות מצבם של החטופים שהשתחררו לוותה בהתרגשות ובדמעות שמחה. אנו מתפללים ומייחלים שבקרוב מאוד נזכה לסקר כאן, ב'כיכר השבת', בשמחה גדולה את שחרורם של כל החטופים וראייתם חוזרים הביתה לחיק משפחותיהם.

תפילתנו היא שהשנה הזאת תסתיים עם סיום הגלות המר ונוכל לסקר במהרה את ביאת גואל צדק, ולגאולה שלימה בב"א.