כיכר השבת
 גַּם בָּרוּךְ יִהְיֶה

התפתחות דרמטית: האדמו"ר מונשם במצב קשה בבית החולים

מאות חסידי קרעטשניף סיגעט יתאספו הערב לעצרת תפילה והתעורות לנוכח מצבו המחמיר של האדמו"ר השרוי על ערש דווי | בהוראת זקן הרבנים - הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר, הוסיפו לאדמו"ר שם נוסף כסגולה לישועה קרובה | בתוך כך, משפחתו של האדמו"ר המתגוררים בארה"ב עושים דרכם לשהות בסמוך למיטת ראש משפחתם | לקיים בנו חכמי ישראל (חסידים) 

4תגובות
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)

דאגה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט עם ההחמרה במצבו הרפואי של מורם ורבם, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, אשר אושפז בערב שבת במצב קשה מאוד. האדמו"ר, המורדם ומונשם בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, זקוק לרחמי שמים מרובים.

בעקבות ההידרדרות במצבו של האדמו"ר, פרסמה החסידות מודעה הקוראת לכלל החסידים להתאסף לעצרת תפילה המונית הערב (ראשון) בשעה 19:00 בהיכל בית המדרש 'נחלי אמונה' קרעטשניף סיגעט בירושלים, שם יסיימו כל ספר התהילים לרפואתו. לדברי החסידים, הרופאים אינם מבשרים טובות ומציינים כי מצבו קשה, והם מאמינים שרק כוח התפילה יוכל לעזור.

אמש - מוצאי שבת קודש התכנסו חסידים ואוהדים בחצות הלילה לתפילת רבים מיוחדת בציון הקדוש של אביו של האדמו"ר, הרה"ק מקרעטשניף זיע"א, במרומי 'הר הזיתים'.

במעמד נרגש ונעלה, הורה הבוקר הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר, להוסיף שם לאדמו"ר, 'ברוך', מתוך תקווה וציפייה ששם זה יביא עמו ברכה ורפואה שלמה. בנו של הרבי אסף מניין והוסיף את השם באופן רשמי.

ל'כיכר השבת' נודע כי במהלך צהרי יום השבת הגיעו משלחת מיוחדת למעונו של האדמו''ר מקרעטשניף י"ם לבשר לו על מצבו הקשה של אחיו האדמו''ר מקרעטשניף סיגעט, ותיכף בקריאת התורה בתפילת מנחה עשה האדמו"ר מקרעטשניף י"ם מי שברך לרפואתו.

בתוך כך קיבלנו ידיעה כי בני משפחתו של האדמו"ר המתגוררים בארה"ב עושים דרכם ארצה לשהות בסמוך למיטת ראש משפחתם.

הציבור מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ברוך זיידא אליעזר זאב בן שפרה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
שיהיה לו רפואה שלימה שיחיה עד 120 שנה מענייין מה יהיה אחרי ה120 אם הוא יהיה באוהל של האדמור זכר צדיק לברכה או לא , כי ידוע שהאוהל נקנה על ידי הבן של האדמור מקרעטשניף ירושלים ,הרב ד.ש.
חסיד מובהק
מהשאלה החכמה שלך ניתן לשייך אותך למקום מסויים...
נח
2
יהודי יקר תפילה גם מחילוני
י, ש
1
ממש לא בסדר בכותרת לכתוב על ערש דווי. השתגעתם? כולם מתפללים לרפואתו
לא הבנתי

