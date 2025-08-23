התמוטט בתפילה: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט אושפז בטיפול נמרץ

לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, פונה בערב שבת לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים לאחר שהתמוטט במהלך תפילת מנחה בהיכל בית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת 'בית ישראל'.

בבדיקות שנערכו בבית החולים התברר כי הרבי עבר אירוע מוחי. מצבו הוגדר כקשה, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה: האדמו"ר רבי זיידא אליעזר זאב בן שפרה.

האדמו"ר, העומד בראש חסידות קרעטשניף-סיגעט. החסידות, המונה כמאה משפחות, ידועה בזיקתה האידאולוגית ל'עדה החרדית' ובהתנגדותה לציונות. היא נוסדה לאחר פטירת אביו, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים זצוק"ל.

בית מדרשו המרכזי של האדמו"ר ממוקם בירושלים, אך הוא נוהג לשהות גם בבית שמש ובקהילות החסידות בארצות הברית.

באמצע בין הזמנים: תיעוד מהחתונה המדוברת והמיוחדת בבני ברק חיים רוזנבוים | 22.08.25

העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי זיידא אליעזר זאב בן שפרה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.