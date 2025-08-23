כיכר השבת
דאגה בעולם החסידות

התמוטט בתפילה: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט אושפז בטיפול נמרץ

העתירו בתפילה: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט התמוטט במהלך תפילת מנחה של ערב שבת קודש בהיכל בית מדרשו בירושלים ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה  | שמו לתפילה: רבי זיידא אליעזר זאב בן שפרה (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בהדלקת נרות ערב שבת קודש (צילום: מ.א. נוימן)

לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, פונה בערב שבת לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים לאחר שהתמוטט במהלך תפילת מנחה בהיכל בית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת 'בית ישראל'.

בבדיקות שנערכו בבית החולים התברר כי הרבי עבר אירוע מוחי. מצבו הוגדר כקשה, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה: האדמו"ר רבי זיידא אליעזר זאב בן שפרה.

האדמו"ר, העומד בראש חסידות קרעטשניף-סיגעט. החסידות, המונה כמאה משפחות, ידועה בזיקתה האידאולוגית ל'עדה החרדית' ובהתנגדותה לציונות. היא נוסדה לאחר פטירת אביו, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים זצוק"ל.

בית מדרשו המרכזי של האדמו"ר ממוקם בירושלים, אך הוא נוהג לשהות גם בבית שמש ובקהילות החסידות בארצות הברית.

העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי זיידא אליעזר זאב בן שפרה, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

