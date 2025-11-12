כיכר השבת
מִקְדָּשׁ מֶלֶךְ עִיר מְלוּכָה

לראשונה מזה 40 שנה: הרבי ממחנובקא בעלזא ישבות מול מקום המקדש

בצעד היסטורי ישבות האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', יחד עם נגידי החסידות, במטרה קדושה לגייס סכומי כסף עצומים עבור מוסדותיו הק' בבית שמש | לקראת השבת יופיע הגה"צ אב"ד לימנוב ארה"ב (חסידים) 

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בכותל המערבי (צילום: ארכיון החסידות)

בצעד היסטורי ונדיר, ובפעם הראשונה מזה קרוב ל-40 שנה מאז עלה על כסא המלוכה, יערוך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא 'שבת קודש' מיוחדת עם נגידי החסידות במנהרות הכותל המערבי.

השבת, שזכתה לשם "מקדש מלך", תתקיים בשבת הקרובה פרשת תולדות, ותוקדש כולה לגיוס כספים לטובת מוסדות החסידות המתפתחים בעיר בית שמש.

אחד החסידים בשיחה עם 'כיכר השבת' מוסיף ואומר: ידועה ומפורסמת חיבתו היתירה של הרבי למקום המקדש. כמעט לא עובר שבוע מבלי שהרבי עולה לירושלים, כדי לשפוך שיח בכותל המערבי, המקום אשר ממנו לא זזה שכינה מעולם. הפעם, יזכה הרבי לשהות במקום כל השבת, ולשבת זו יצטרפו נגידי החסידות, אשר נפשם שקקה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

כאמור, השבת מוקדשת לתומכים הנכבדים שיסייעו בנטל הכספי הכבד של המוסדות הקדושים בבית שמש, אשר התפתחו לאחרונה בכמות ובאיכות, תחת הנהגתו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי יוסף מאיר רוקח, אב"ד החסידות בעיר.

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא בריקוד לאחר הנחת אבן הפינה למוסדות בבית שמש

לקראת שב"ק הושכר המבנה המפואר של מוסדות "פורת יוסף" הסמוך לכותל, שם ייערכו סעודות השבת המרוממות והשולחנות הטהורים. המעמדות הרוחניים צפויים להתחיל כבר ביום חמישי, ויהיו מאורגנים על ידי מטה החסידות בכבוד הראוי לתומכים.

בראש המשתתפים, יגיע במיוחד מארצות הברית נואם הכבוד, הגה"צ אב"ד לימינוב, אשר ינעים ויהנה את הציבור במהלך כל השבת.

הגה"צ אב"ד לימנוב

לקראת השבת ההיסטורית, שיגר האדמו"ר מכתב קודש מיוחד לנדיבים בעם, בו הדגיש את חשיבות התמיכה במוסדות, כאשר מטרת ה'שבת מקדש מלך' היא לאפשר למוסדות להמשיך בפעולתם הקדושה לשם ולתפארת.

מכתב האדמו"ר ממחנובקא בעלזא לקראת השבת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר