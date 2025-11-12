לראשונה מזה 40 שנה: הרבי ממחנובקא בעלזא ישבות מול מקום המקדש

בצעד היסטורי ונדיר, ובפעם הראשונה מזה קרוב ל-40 שנה מאז עלה על כסא המלוכה, יערוך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא 'שבת קודש' מיוחדת עם נגידי החסידות במנהרות הכותל המערבי.

השבת, שזכתה לשם "מקדש מלך", תתקיים בשבת הקרובה פרשת תולדות, ותוקדש כולה לגיוס כספים לטובת מוסדות החסידות המתפתחים בעיר בית שמש.

אחד החסידים בשיחה עם 'כיכר השבת' מוסיף ואומר: ידועה ומפורסמת חיבתו היתירה של הרבי למקום המקדש. כמעט לא עובר שבוע מבלי שהרבי עולה לירושלים, כדי לשפוך שיח בכותל המערבי, המקום אשר ממנו לא זזה שכינה מעולם. הפעם, יזכה הרבי לשהות במקום כל השבת, ולשבת זו יצטרפו נגידי החסידות, אשר נפשם שקקה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

כאמור, השבת מוקדשת לתומכים הנכבדים שיסייעו בנטל הכספי הכבד של המוסדות הקדושים בבית שמש, אשר התפתחו לאחרונה בכמות ובאיכות, תחת הנהגתו של בן האדמו"ר, הרה"צ רבי יוסף מאיר רוקח, אב"ד החסידות בעיר.