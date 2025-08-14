סאטמר משדרגת: ההרחבה הדרמטית במבנה העתיק של אדמו"רי החסידות

היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר ברחוב ראדני ( צילום: אברומי בלום )

היסטוריה בסאטמר: היכל בית מדרשם המיתולוגי של אדמו"רי החסידות, המתנוסס לתפארה ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג יעבור שיפוץ ענק ומקיף, במטרה להרחיב גבולות הקדושה, ולהתאים את המבנה העתיק לרבבות החסידים הזוכים להסתופף בצל הקודש של האדמו"ר.

המבנה העתיק, אשר משם הפיצו אורה זו תורה האדמו"רים מסאטמר, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע, והרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע, וממשיך עד עצם היום הזה, בהנהגתו הרוממה של האדמו"ר מסאטמר, נבנה לפני למעלה מיובל שנים, בשנים האחרונות נהפך המקום צר מלהכיל את הרבבות הצמאים לדבר ה', לכן הוחלט ע"י עסקני החסידות להרחיב את בית המדרש, וגם לשמר את המבנה העתיק, אשר עד כה נמנעו מהרחבות דרמטיות.

האדמו"ר מסאטמר בסיור בבית מדרשו הגדול ברחוב ראדני ( צילום: אברומי בלום )