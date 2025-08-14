סאטמר משדרגת: ההרחבה הדרמטית במבנה העתיק של אדמו"רי החסידות

היסטוריה בסאטמר: היכל בית מדרשם המיתולוגי של אדמו"רי החסידות, המתנוסס לתפארה ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג יעבור שיפוץ ענק ומקיף, במטרה להרחיב גבולות הקדושה, ולהתאים את המבנה העתיק לרבבות החסידים הזוכים להסתופף בצל הקודש של האדמו"ר.
המבנה העתיק, אשר משם הפיצו אורה זו תורה האדמו"רים מסאטמר, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע, והרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע, וממשיך עד עצם היום הזה, בהנהגתו הרוממה של האדמו"ר מסאטמר, נבנה לפני למעלה מיובל שנים, בשנים האחרונות נהפך המקום צר מלהכיל את הרבבות הצמאים לדבר ה', לכן הוחלט ע"י עסקני החסידות להרחיב את בית המדרש, וגם לשמר את המבנה העתיק, אשר עד כה נמנעו מהרחבות דרמטיות.
כאמור, כעת יצאה הנהלת הקהילה בפרויקט הנדסי מיוחד במסגרתו יוגבה גג בית המדרש ותיבנה קומה נוספת. גם עזרת הנשים תורחב ותוגבה, מה שיאפשר מרחב גבוה ונרחב יותר בהיכל בית המדרש הגדול – כולל אפשרות לבניית גלריות ופארענטשעס חדשים, שיאפשרו להכיל את רבבות החסידים, בפרט בימים הנוראים ובאירועים המרכזיים שעורך האדמו"ר במהלך השנה.
בשל העבודות המורחבות, הודיעה הנהלת הקהילה כי היכל בית המדרש הגדול ייסגר למספר שבועות. אולם, היכלי התורה, השטיבלעך בקומה הראשונה והמקווה טהרה (אשר בהוראתו של האדמו"ר, פתוחים לרווחה - חינם אין כסף, במטרה שכל יהודי יוכל להיטהר מתי שרוצה) יישארו פתוחים, ותפילות השבת ייערכו בינתיים בפאליש.
ככל הנראה לקראת הימים הנוראים תושלם כל המלאכה ברוב פאר והדר - כיאה למלכות בית סאטמר המפוארת.
0 תגובות