שמחה שלא תישכח: האלמן הצליח להיכנס לארה"ב לשמחת נישואי בנו

אפילו זקני בורו פארק לא זוכרים שמחה כזו בשכונה - אמש (שני) נחגגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בנו של בעל המנגן ר' משה רוזנברג, בהשתתפות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

כפי שדיווחנו ועקבנו כאן ב'כיכר השבת', התחוללה דרמה של ממש לאחר שאבי החתן קיבל "חותמת שחורה" (סירוב כניסה) מארה"ב עקב שהות ממושכת.

העסקנים פעלו בכל הכוח על מנת שר' משה יוכל להיכנס לארה"ב ולחגוג את שמחת נישואי בנו החתן. ובסייעתא דשמיא, בהשתדלותם הנמרצת של העסקנים, ובראשם חבר הקונגרס מייק לאולר ועוזרו הנאמן העסקן ר' רפי זילברברג, הצליחו להשיג אישור כניסה לשהייה של עשרה ימים – מיום חמישי לפני שבת האופריף ועד יום שלישי, יום לאחר סיום השבע ברכות.

עם נחיתתו בארה"ב, קידמו את פניו כלל חסידי סערט ויז'ניץ בשטיבל המרכזי של החסידות בבורו פארק, שם פצחו עמו במחול נלהב כהודאה להשי"ת על כל הטוב.

אתמול, במהלך שמחת החתונה שהתקיימה בהשתתפותו האישית של מורו ורבו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר טרח והגיע במיוחד מארץ הקודש לכבוד השמחה, התקיימה פגישה מרגשת בין אבי החתן לעסקנים הנאמנים, במהלכה הודה להם המחותן בדמעות בעיניים.

לקראת מצוות ה'מצווה טאנץ', פצח הרבי מסערט ויז'ניץ בריקוד המרגש "והשיב לב אבות על בנים" – וכן בריקוד "אשת חיל" המסורתי.