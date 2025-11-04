כיכר השבת
החסידים פצחו במחול

שמחה שלא תישכח: האלמן הצליח להיכנס לארה"ב לשמחת נישואי בנו

שמחה פורצת גבולות בבורו פארק | הזמר החסידי, מושי רוזנברג, הצליח להיכנס לארה"ב, לחגוג בשמחת נישואי בנו היתום | לשמחה הופיע במיוחד מארה"ק, מורו ורבו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ |כל הפרטים על הדרמה, המאבק והשמחה המרגשת כאן ב'כיכר' (חרדים)

שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)

אפילו זקני בורו פארק לא זוכרים שמחה כזו בשכונה - אמש (שני) נחגגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בנו של בעל המנגן ר' משה רוזנברג, בהשתתפות האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

כפי שדיווחנו ועקבנו כאן ב'כיכר השבת', התחוללה דרמה של ממש לאחר שאבי החתן קיבל "חותמת שחורה" (סירוב כניסה) מארה"ב עקב שהות ממושכת.

העסקנים פעלו בכל הכוח על מנת שר' משה יוכל להיכנס לארה"ב ולחגוג את שמחת נישואי בנו החתן. ובסייעתא דשמיא, בהשתדלותם הנמרצת של העסקנים, ובראשם חבר הקונגרס מייק לאולר ועוזרו הנאמן העסקן ר' רפי זילברברג, הצליחו להשיג אישור כניסה לשהייה של עשרה ימים – מיום חמישי לפני שבת האופריף ועד יום שלישי, יום לאחר סיום השבע ברכות.

עם נחיתתו בארה"ב, קידמו את פניו כלל חסידי סערט ויז'ניץ בשטיבל המרכזי של החסידות בבורו פארק, שם פצחו עמו במחול נלהב כהודאה להשי"ת על כל הטוב.

אתמול, במהלך שמחת החתונה שהתקיימה בהשתתפותו האישית של מורו ורבו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר טרח והגיע במיוחד מארץ הקודש לכבוד השמחה, התקיימה פגישה מרגשת בין אבי החתן לעסקנים הנאמנים, במהלכה הודה להם המחותן בדמעות בעיניים.

לקראת מצוות ה'מצווה טאנץ', פצח הרבי מסערט ויז'ניץ בריקוד המרגש "והשיב לב אבות על בנים" – וכן בריקוד "אשת חיל" המסורתי.

קבלת פנים למושי רוזנבורג בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים למושי רוזנבורג בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים למושי רוזנבורג בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת החתונה אצל מושי רוזנברג (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר