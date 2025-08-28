רבי נחמן מסביר כלל חשוב מהפרשה: איך אפשר לדעת מה האמת?

רבי נחמן – פרשת שופטים

איך אפשר לדעת מה האמת?

איך נוצרות מריבות וחילוקי הדעות?

מדוע צריך ללכת לדין תורה? משיב מוהרנ"ת:

"צָרִיךְ לַעֲשֹוֹת מַשָּא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ - נָשָֹאתָ וְנָתַתָּ בֶּאֱמוּנָה".

כשחסר לאדם אמונה, הוא אינו מנהל משא ומתן ביושר ואמונה, ואז מגיע לדין תורה, פניה לדין תורה פרושה:

שצד אחד או שני הצדדים - עיוותו את האמת.

האמת – אחת! לשקר – הרבה גרסאות!

השאלה הראשונה ששואלים את האדם לאחר ה – 120:

"נָשָֹאתָ וְנָתַתָּ בֶּאֱמוּנָה" – אפשר להמשיך ל'חגוג' על השקר, אבל, רק עד יום המוות.

היום אתה יכול להצהיר על שחור שהוא לבן, ולהמיר זהב בנחושת, ונחושת בנייר, בעולם השקר הכל אפשרי, והשמים הם הגבול.

אמת – יש רק אחת, והשקר הוא צבעוני ו'ססגוני', עם המון רעיונות יצירתיים, והרבה גרסאות ונוסחאות, וגם קצת מבלבל...

מה כבר לא נאמר על אמת ושקר:

'שקרים מסבכים את האנשים בצרות, אבל, לכנות יש את ההגנות שלה', כי באמת – האמת מנצחת הכל!

ויש משפט מחץ שכדאי לזכור:

אם אתה רוצה להלהיב את העולם, ספר - אמיתה פשוטה.

איך תדע מי דובר אמת?

איך ידע הדיין עם מי הצדק, מסביר רבי נתן:

"כִּי הַשֶּׁקֶר מְחַפֶּה עַל הָאֱמֶת" – אומנם, האמת קיימת לעד, אבל, השקר מחפה עליה, ואיך הדיין יבחין מי דובר אמת ומי משקר? הדין צריך להתפלל לסיעתא דשמיא, ולבקש:

שרצונו להוציא את האמת לאור!

כל דיין מכיר בקושי לפסוק דין אמת:

"בְּלִי שׁוּם הַטָּיָה לְשׁוּם צַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב - "לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט".

לא תסתנוור מהשקר, אל תטה לאחד הצדדים, רק כך תזכה:

"אֱלֹקִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל בְּקֶרֶב וְכוּ'" (לקוטי הלכות, חו"מ, הל' דינים, ב').

דיין שרוצה ומתאמץ לדון דין אמת - הקב"ה עוזרו.

האמת מאירה, כי היא – אור ה'!

הקב"ה מלווה אותך, שלא תטעה לאמת, אומר מוהרנ"ת:

"כִּי אֱמֶת הוּא - אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ, כִּבְיָכוֹל".

הקב"ה משתוקק שתדון דין אמת, ואם גם אתה משתוקק, בטוח שתצליח כי:

"הַדִּבּוּר אֱמֶת, שֶׁהוּא אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ כִּבְיָכוֹל - מֵאִיר לְהַדַּיָּן".

הקב"ה יעזור לך לברר את הדין לאמיתו, ולגלות מי דובר אמת, וע"י שתשאל את השאלות הנכונות, אזי:

"מֵאִיר וּמְגַלֶּה הָאֱמֶת - מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ וְהַשֶּׁקֶר שֶׁל שֶׁכְּנֶגְדּוֹ שֶׁטּוֹעֵן שֶׁקֶר".

השקר – הוא חושך, וכשאתה מברר ודן את האמת לאמיתה:

האמת - מתגלה ומאירה, מתוך – השקר החושך.

מה ההבדל בין – אמת, לאמיתו?

כשאתה דן דין אמת, זה בבחינת:

"הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ".

יש הבדל בין אמת לבין – אמת לאמיתו, אתה יכול:

לדון דין אמת עפ"י התורה, ואעפ"י כן - לחייב את הזכאי!

לא מספיק לדון דין אמת עפ"י התורה, כי יש מאוד להיזהר לא יטה ליבך לטובת אחד הצדדים:

"אֲזַי מֵאִיר לוֹ הָאֱמֶת - שֶׁהוּא אוֹר ה' יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ, כִּבְיָכוֹל, וְזוֹכֶה לִרְאוֹת הָאֱמֶת לַאֲמִתּוֹ".

הקב"ה – שמו וחותמו אמת, ומי שרוצה ומתאמץ לדון דין אמת, זוכה – שאור ה' יתברך מאיר בו בעצמו!

כך ניתן לגלות את האור מתוך השקר – החושך, ואומר מוהרנ"ת שזה:

"בְּחִינַת הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ! 'לַאֲמִתּוֹ' – דַּיְקָא".

אתה יכול לחתור לאמת, אבל:

את האמת האמיתית תגלה, רק אם - אור ה' מאיר עליך!

"משפטי ה' אמת" – מי שדן דין אמת מתקן את האמונה שהתקלקלה.

רוצה להאיר את אור השם בעולם?

רוצה להוסיף אמונה בעולם?

דבר אמת! בהצלחה...