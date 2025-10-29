האדמו"ר מביאלה ב"ב, על רקע עצרת המיליון בשנת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

בעוד רוב חצרות הקודש נושאות עיניהן למחר (חמישי), לקראת עצרת התפילה והזעקה שתיערך בעיר הקודש ירושלים, במחאה על גזירת הגיוס המרחפת מעל בני הישיבות ואברכי הכוללים – הרי שבחלק מן הקהילות נרשמת הסתייגות ניכרת מהעצרת המאוחדת. ל'כיכר השבת' נודע, כי הבוקר (רביעי) התקבלה בקרב חסידי ביאלה בני ברק הודעה מפתיעה בשם האדמו"ר, בה הוא מביע כאב עמוק על אופן קיום העצרת ועל הסלקטיביות שבהתעוררות הממסד החרדי. וזה תוכן ההודעה:

הודעה נחוצה לשאלת רבים אודות העצרת תפילה אשר תתקיים מחר (חמישי) בעיה"ק ירושלים לש"ק (לשון הקודש של האדמו"ר, ח.ר.) : היות באשר הממשלה הזדונית ממשיכה בדרכו לאסור בחורי ישראל מהיכלי הישיבות לבית האסורים בעוון לימוד התורה ל"ע. ושיתוף פעולה אם אותם העסקנים אשר מבדילים בין דם לדם במסכות ויעדים, (חברי הכנסת החרדים, ח.ר.) בושׁה תכסה ארץ. וצריך להיות בעמידה איתנה וזעקה בקול גדול שלא יהא שום בחור ישראל נמסר לידי מערכת צבא השמד. הרי שאפשר להשתתף בעצרת תפילה – אשר כידוע לעולם איננה חוזרת ריקם. אך לתועלת העניין ישתדלו כל אנ"ש להשתתף בעצרת של העדה החרדית ביום שני הבעל"ט.

האדמו"ר, כך נודע, התבטא בסערת רוח: "האם בחור מישיבת 'עטרת שלמה' חשוב יותר מבחור מישיבה אחרת בדרום? האם לא נעצרו בחודשים האחרונים בחורים נוספים? מדוע כעת, לפתע, נערכת עצרת כה גדולה – רק בגלל שמדובר ב'בחור שלנו'?!"

עם זאת, הרבי הדגיש והנחה כי החסידים ישתתפו בעצרת המחאה שתיערך ביום שני הקרוב, העצרת שצפויה למשוך אליה קהילות נוספות מהציבור הקנאי והבד"צי, שמבקשות לבטא קול עצמאי ונחרץ – מבלי להיטמע בעצרת הרחבה מחר.

גורמים בחסידות מוסרים כי הרבי רואה בגזירת הגיוס סכנה רוחנית חמורה, אך מבקש למחות על הדרך בה מתנהלים הדברים, כשלטענתו, עסקנים פועלים לפי שיוך, ולא מתוך דאגה כנה לכל עולם התורה.