הידעת שהקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים מיוחדת 'שתפורה' למידותיו?

רבי נחמן – פרשת לך לך
אברהם אהובי – לך לך!
"לך לך מארצך..." – לאן? ועונה לו הקב"ה:
אל ה'לא' נודע – ויתכן שתעבור הרפתקאות שלא 'חלמת' עליהם, שיהיו:
"נִיסְיוֹנוֹת וְצֵרוּפִים, וַעֲלִיּוֹת וִירִידוֹת - בְּלִי שִׁעוּר".
"לך לך" – לייעודך, לשליחות חייך, ועל אף שאינך מבין – לך לך!
"לך לך" – אבל תדע, שלעולם הקב"ה איתך עימך ואצלך, ואינך הולך לבד.
הקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים 'שתפורה' למידותיו, ואף אם נראית הזויה...
מטרת ה'לך לך' – שתדע ותפרסם בעולם ש'אין עוד מלבדו'.
'לך לך' – גלה בדרך את כוחות נפשך!
בורא עולם - 'טבע' בך כוחות נפש ייחודים התואמים לשליחותך:
כל מי שחייו אינם נעים במסלול חיים רגיל, שידע:
שיש לו נשמה גבוהה, שלפני רדתה לעולם חתמה על – שליחות מיוחדת.
וצריך לדעת, שמסלול החיים 'נורמלי' אינו תואם את נשמתו!
לך לך, בלי לדעת - שום דבר, בלי להבין - כלום מכלום!
לך אל - ה'לא' נודע! כי אם תלך, גם – תגיע לייעודך!
חשב מסלול מחדש, ולך אחרי – הקול של נשמתך...
למה דווקא אני צריך - לבחור?
מוהרנ"ת מגדיר את הניסיונות, ואומר:
"וְכָל הַצֵּרוּפִים וְהַנִּסְיוֹנוֹת, הֵם בְּחִינַת - מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק" .
יש בתוכך 'עמלק' קטן שיקשה עליך ללכת לשליחות חייך.
הציווי של הקב"ה לאברהם אבינו, הוא ציווי לדורות:
מעשה אבות סימן לבנים – עד בא משיח.
הדרך סלולה – לנשמתך!
אברהם אבינו לוחש לך 'לך לך'! כי הוא:
סלל עבורך את הדרך, שתעזור לך להצליח לעמוד באתגר חייך!
מוהרנ"ת מדגיש, שהכוונה שהאדם ילך לעצמו, כי:
האדם הוא – הנשמה שלו! אומר מוהרנ"ת:
"מַה שֶּׁנִּקְרָא אֲנִי, הוּא - רַק הַנְּשָׁמָה".
הקב"ה מבקש שחתור לעומק הנשמה, על אף העיכובים ורעשי הרקע, וזכור:
אל תיתן למה שאתה היום, להפריע למה - שאתה עתיד להיות.
לך לך לעצמך - למקור נשמתך!
לך לך מארצך, מכל מה "נִּדְמֶה לְּךָ שֶׁקָּשֶׁה - לָצֵאת מִשָּׁם" ואם תזכור שרק כח הדימיון מתעתע בך, גם תצליח.
עמוד כגבר והתגבר – גבר מלשון: מתגבר! הכח להתגבר – טבוע בך!
שחרר את ה'אזיקים' שכובלים אותך למולדתך:
"וּמִמּוֹלַדְתְּךָ - אֵיךְ שֶׁנּוֹלַדְתָּ, בְּאֵיזֶה גַּשְׁמִיּוּת שֶׁנּוֹלַדְתָּ".
וצא גם: "וּמִבֵּית אָבִיךָ, שֶׁהֵם - הַמִּשְׁפָּחָה וְהַשְּׁכֵנִים וּקְרוֹבָיו וּמְיוּדָעָיו".
כי הם מונעים ממך להגיע ליעוד נשמתך, כי לפעמים:
"דֵּעוֹתֵיהֶם וּסְבָרוֹתֵיהֶם הַהֲפוּכוֹת - מִן הָאֱמֶת".
הקב"ה קורא לך לצאת מכולם, אומר מוהרנ"ת:
"מִכֻּלָּם אַתָּה צָרִיךְ לָצֵאת, וְלֵילֵךְ - לְךָ לְנִשְׁמָתְךָ".
קיבלת שליחות וגם 'כלים' לנצח את כל המכשולים!
ואתה צריך להאמין שבוודאי תצליח, כי:
"אֵין הקב"ה שׁוֹלֵחַ לְהָאָדָם מְנִיעוֹת שֶׁלֹּא יוּכַל לַעֲמֹד בָּהֶם".
אברהם אבינו, יצא למסע רצוף קשיים וניסיונות, מפרש רש"י:
"וְלֹא גִּלָּה לוֹ הָאָרֶץ מִיָּד, כְּדֵי - לְחַבְּבָהּ בְּעֵינָיו!
וְלָתֵת לוֹ שָֹכָר - עַל כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר".
לעולם לא תדע, איזה טוב מחכה לך בסוף מסעך, ונראה לך שהמסע הזה, לעולם לא יגמר! אבל:
'שד"י' – שאמר לעולמו די!
לכל דבר יש קץ... גם לניסיונות חייך! עוד תגיע למנוחה... במהרה, אמן!
צא לדרך, מבלי לדעת שכרך!
מוהרנ"ת מדגיש, שאף פעם לא מגלים לאדם:
"מַה שֶּׁיִּזְכֶּה, אִם יַעֲמֹד בְּזֶה - הַנִּיסָּיוֹן וְהַצֵּרוּף".
אבל, דע לך! שליחותך תביא לך "אוֹרוֹת נִשְֹגָּבוֹת כָּאֵלֶּה"! לנצח נצחים:
"כִּי מִי פֶּתִי וְסָכָל - שֶׁיַּשְׁלִיךְ נְעִימוּת לָנֶצַח כָּזֶה"!
"תַּכְלִיתוֹ - הַטּוֹב הַנִּצְחִי"!
תכלית הטוב – תעמוד לך לנצח נצחים! ובחרת בחיים...
מתי נלמד לבחור נכון?
הדמיון – יצר הרע, משכנע אותך לבחור במה שאתה כבר רגיל, אבל, תזכור:
הבחירה ביד האדם! מסביר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (תניינא, ק"י):
"שָׁמַעְתִּי שֶׁאִישׁ אֶחָד שָׁאַל אוֹתוֹ כֵּיצַד הוּא הַבְּחִירָה?
הֵשִׁיב לוֹ בִּפְשִׁיטוּת: שֶׁהַבְּחִירָה הִיא - בְּיַד הָאָדָם בִּפְשִׁיטוּת".
היי אתה, אל תסתבך! זה פשוט מאוד – הבחירה בידך!
כי יש כלל חשוב:
"אִם רוֹצֶה – עוֹשֶׂה! וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה - אֵינוֹ עוֹשֶׂה"!
לפסוע בביטחון - ב'גן המבוכה'!
מוהרנ"ת כותב משפט עוצמתי:
"וְרָשַׁמְתִּי זֹאת, כִּי הוּא - נִצְרָךְ מְאֹד, כִּי - כַּמָּה בְּנֵי־אָדָם, נְבוּכִים בָּזֶה - מְאֹד!
מדוע חשב לכתוב את הדברים?
"מֵחֲמַת שֶׁהֵם מֻרְגָּלִים – בְּמַעֲשֵׂיהֶם, וּבְדַרְכֵיהֶם - מִנְּעוּרֵיהֶם מְאֹד"!
כח ההרגל - הורס לך את הבחירות הנכונות של חייך!
"עַל־כֵּן, נִדְמֶה לָהֶם - שֶׁאֵין לָהֶם בְּחִירָה ח"ו, וְאֵינָם יְכוֹלִים לְשַׁנּוֹת מַעֲשֵׂיהֶם!".
כח הדמיון - יצר הרע, הוא – שלא נותן לך לבחור נכון! בום!
כח הדמיון – העמלק שבך!
ממשיך רבי נחמן, ואומר:
"אֲבָל בֶּאֱמֶת - אֵינוֹ כֵן! כִּי בְּוַודַּאי יֵשׁ לְכָל אָדָם בְּחִירָה תָּמִיד עַל כָּל דָּבָר"!
בוודאי - יש בחירה! לכל אדם! ובכל דבר -ותמיד!
'לך לך' – כַּוֵּן את ה'ווייז' של נשמתך – ליעוד חייה!
סוד יעוד חייך, הוא - סוד גדול! מתי תלמד לבחור נכון?
מוהרנ"ת מסיים את תורה ק"י במילות 'מחץ':
"וּכְמוֹ שֶׁהוּא רוֹצֶה - עוֹשֶׂה! וְהָבֵן הַדְּבָרִים – מְאֹד"! (ליקו"מ, תניינא קי').
הבחירה בידך, ואתה עושה מה שאתה רוצה.
שום סיפור לא יתקבל ביום פקודה... כתוב סטיקר במקום בולט:
רוצה - עושה, לא רוצה - לא עושה!
גם לך נאמר: אברהם אהובי, לך לך... והיה ברכה.
'לך לך' - בדרכים רבות הלכנו...
לא מצאנו את עצמנו...
ואני הקטן, האחרון שבעם, עומד פה נרגש ונפעם:
כי אתה – קדוש! ושמך – קדוש!
וקדושים בכל יום – יהללוך סלע!
אל תשכח – שאתה קדוש, ולכן: 'לך לך' – בלי שום היסוס!
אל תביט אחור!
שכרך – רב מאוד! ואברכך ואגדלה שמך!
והיה ברכה, אמן!
