הידעת שהקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים מיוחדת 'שתפורה' למידותיו?

רבי נחמן – פרשת לך לך

אברהם אהובי – לך לך!

"לך לך מארצך..." – לאן? ועונה לו הקב"ה:

אל ה'לא' נודע – ויתכן שתעבור הרפתקאות שלא 'חלמת' עליהם, שיהיו:

"נִיסְיוֹנוֹת וְצֵרוּפִים, וַעֲלִיּוֹת וִירִידוֹת - בְּלִי שִׁעוּר".

"לך לך" – לייעודך, לשליחות חייך, ועל אף שאינך מבין – לך לך!

"לך לך" – אבל תדע, שלעולם הקב"ה איתך עימך ואצלך, ואינך הולך לבד.

הקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים 'שתפורה' למידותיו, ואף אם נראית הזויה...

מטרת ה'לך לך' – שתדע ותפרסם בעולם ש'אין עוד מלבדו'.

'לך לך' – גלה בדרך את כוחות נפשך!

בורא עולם - 'טבע' בך כוחות נפש ייחודים התואמים לשליחותך:

כל מי שחייו אינם נעים במסלול חיים רגיל, שידע:

שיש לו נשמה גבוהה, שלפני רדתה לעולם חתמה על – שליחות מיוחדת.

וצריך לדעת, שמסלול החיים 'נורמלי' אינו תואם את נשמתו!

לך לך, בלי לדעת - שום דבר, בלי להבין - כלום מכלום!

לך אל - ה'לא' נודע! כי אם תלך, גם – תגיע לייעודך!

חשב מסלול מחדש, ולך אחרי – הקול של נשמתך...

למה דווקא אני צריך - לבחור?

מוהרנ"ת מגדיר את הניסיונות, ואומר:

"וְכָל הַצֵּרוּפִים וְהַנִּסְיוֹנוֹת, הֵם בְּחִינַת - מִלְחֶמֶת עֲמָלֵק" .

יש בתוכך 'עמלק' קטן שיקשה עליך ללכת לשליחות חייך.

הציווי של הקב"ה לאברהם אבינו, הוא ציווי לדורות:

מעשה אבות סימן לבנים – עד בא משיח.

הדרך סלולה – לנשמתך!

אברהם אבינו לוחש לך 'לך לך'! כי הוא:

סלל עבורך את הדרך, שתעזור לך להצליח לעמוד באתגר חייך!

מוהרנ"ת מדגיש, שהכוונה שהאדם ילך לעצמו, כי:

האדם הוא – הנשמה שלו! אומר מוהרנ"ת:

"מַה שֶּׁנִּקְרָא אֲנִי, הוּא - רַק הַנְּשָׁמָה".

הקב"ה מבקש שחתור לעומק הנשמה, על אף העיכובים ורעשי הרקע, וזכור:

אל תיתן למה שאתה היום, להפריע למה - שאתה עתיד להיות.

לך לך לעצמך - למקור נשמתך!

לך לך מארצך, מכל מה "נִּדְמֶה לְּךָ שֶׁקָּשֶׁה - לָצֵאת מִשָּׁם" ואם תזכור שרק כח הדימיון מתעתע בך, גם תצליח.

עמוד כגבר והתגבר – גבר מלשון: מתגבר! הכח להתגבר – טבוע בך!

שחרר את ה'אזיקים' שכובלים אותך למולדתך:

"וּמִמּוֹלַדְתְּךָ - אֵיךְ שֶׁנּוֹלַדְתָּ, בְּאֵיזֶה גַּשְׁמִיּוּת שֶׁנּוֹלַדְתָּ".

וצא גם: "וּמִבֵּית אָבִיךָ, שֶׁהֵם - הַמִּשְׁפָּחָה וְהַשְּׁכֵנִים וּקְרוֹבָיו וּמְיוּדָעָיו".

כי הם מונעים ממך להגיע ליעוד נשמתך, כי לפעמים:

"דֵּעוֹתֵיהֶם וּסְבָרוֹתֵיהֶם הַהֲפוּכוֹת - מִן הָאֱמֶת".

הקב"ה קורא לך לצאת מכולם, אומר מוהרנ"ת:

"מִכֻּלָּם אַתָּה צָרִיךְ לָצֵאת, וְלֵילֵךְ - לְךָ לְנִשְׁמָתְךָ".

קיבלת שליחות וגם 'כלים' לנצח את כל המכשולים!

ואתה צריך להאמין שבוודאי תצליח, כי:

"אֵין הקב"ה שׁוֹלֵחַ לְהָאָדָם מְנִיעוֹת שֶׁלֹּא יוּכַל לַעֲמֹד בָּהֶם".

אברהם אבינו, יצא למסע רצוף קשיים וניסיונות, מפרש רש"י:

"וְלֹא גִּלָּה לוֹ הָאָרֶץ מִיָּד, כְּדֵי - לְחַבְּבָהּ בְּעֵינָיו!

וְלָתֵת לוֹ שָֹכָר - עַל כָּל דִּבּוּר וְדִבּוּר".

לעולם לא תדע, איזה טוב מחכה לך בסוף מסעך, ונראה לך שהמסע הזה, לעולם לא יגמר! אבל:

'שד"י' – שאמר לעולמו די!

לכל דבר יש קץ... גם לניסיונות חייך! עוד תגיע למנוחה... במהרה, אמן!

צא לדרך, מבלי לדעת שכרך!

מוהרנ"ת מדגיש, שאף פעם לא מגלים לאדם:

"מַה שֶּׁיִּזְכֶּה, אִם יַעֲמֹד בְּזֶה - הַנִּיסָּיוֹן וְהַצֵּרוּף".

אבל, דע לך! שליחותך תביא לך "אוֹרוֹת נִשְֹגָּבוֹת כָּאֵלֶּה"! לנצח נצחים:

"כִּי מִי פֶּתִי וְסָכָל - שֶׁיַּשְׁלִיךְ נְעִימוּת לָנֶצַח כָּזֶה"!

"תַּכְלִיתוֹ - הַטּוֹב הַנִּצְחִי"!

תכלית הטוב – תעמוד לך לנצח נצחים! ובחרת בחיים...

מתי נלמד לבחור נכון?

הדמיון – יצר הרע, משכנע אותך לבחור במה שאתה כבר רגיל, אבל, תזכור:

הבחירה ביד האדם! מסביר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (תניינא, ק"י):

"שָׁמַעְתִּי שֶׁאִישׁ אֶחָד שָׁאַל אוֹתוֹ כֵּיצַד הוּא הַבְּחִירָה?

הֵשִׁיב לוֹ בִּפְשִׁיטוּת: שֶׁהַבְּחִירָה הִיא - בְּיַד הָאָדָם בִּפְשִׁיטוּת".

היי אתה, אל תסתבך! זה פשוט מאוד – הבחירה בידך!

כי יש כלל חשוב:

"אִם רוֹצֶה – עוֹשֶׂה! וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה - אֵינוֹ עוֹשֶׂה"!

לפסוע בביטחון - ב'גן המבוכה'!

מוהרנ"ת כותב משפט עוצמתי:

"וְרָשַׁמְתִּי זֹאת, כִּי הוּא - נִצְרָךְ מְאֹד, כִּי - כַּמָּה בְּנֵי־אָדָם, נְבוּכִים בָּזֶה - מְאֹד!

מדוע חשב לכתוב את הדברים?

"מֵחֲמַת שֶׁהֵם מֻרְגָּלִים – בְּמַעֲשֵׂיהֶם, וּבְדַרְכֵיהֶם - מִנְּעוּרֵיהֶם מְאֹד"!

כח ההרגל - הורס לך את הבחירות הנכונות של חייך!

"עַל־כֵּן, נִדְמֶה לָהֶם - שֶׁאֵין לָהֶם בְּחִירָה ח"ו, וְאֵינָם יְכוֹלִים לְשַׁנּוֹת מַעֲשֵׂיהֶם!".

כח הדמיון - יצר הרע, הוא – שלא נותן לך לבחור נכון! בום!

כח הדמיון – העמלק שבך!

ממשיך רבי נחמן, ואומר:

"אֲבָל בֶּאֱמֶת - אֵינוֹ כֵן! כִּי בְּוַודַּאי יֵשׁ לְכָל אָדָם בְּחִירָה תָּמִיד עַל כָּל דָּבָר"!

בוודאי - יש בחירה! לכל אדם! ובכל דבר -ותמיד!

'לך לך' – כַּוֵּן את ה'ווייז' של נשמתך – ליעוד חייה!

סוד יעוד חייך, הוא - סוד גדול! מתי תלמד לבחור נכון?

מוהרנ"ת מסיים את תורה ק"י במילות 'מחץ':

"וּכְמוֹ שֶׁהוּא רוֹצֶה - עוֹשֶׂה! וְהָבֵן הַדְּבָרִים – מְאֹד"! (ליקו"מ, תניינא קי').

הבחירה בידך, ואתה עושה מה שאתה רוצה.

שום סיפור לא יתקבל ביום פקודה... כתוב סטיקר במקום בולט:

רוצה - עושה, לא רוצה - לא עושה!

גם לך נאמר: אברהם אהובי, לך לך... והיה ברכה.

'לך לך' - בדרכים רבות הלכנו...

לא מצאנו את עצמנו...

ואני הקטן, האחרון שבעם, עומד פה נרגש ונפעם:

כי אתה – קדוש! ושמך – קדוש!

וקדושים בכל יום – יהללוך סלע!

אל תשכח – שאתה קדוש, ולכן: 'לך לך' – בלי שום היסוס!

אל תביט אחור!

שכרך – רב מאוד! ואברכך ואגדלה שמך!

והיה ברכה, אמן!