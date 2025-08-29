כיכר השבת
ההתעמרות נמשכת

היועמ"שית: יש לבצע אכיפה נגד חייבי גיוס המבקשים לצאת לאומן; "אין לממשלה סמכות לגבש מתווה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ממשיכה בהתעמרות בלומדי התורה וקובעת כי הממשלה לא יכולה לגבש מתווה שיאפשר את נסיעת חסידי ברסלב לקיבוץ הגדול על קברו של רבי נחמן באומן שבאוקראינה, כולל העריקים שביניהם | "הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני", כתבה, והדגישה כי חייבים להמשיך באכיפה (חרדי) 

21תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הניסיון נכשל? היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מונעת מהממשלה לקדם את המתווה שיאפשר את נסיעת חסידי ברסלב לקיבוץ הגדול על ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב, באומן שבאוקראינה בראש השנה.

נעשה ניסיון לאפשר את נסיעת חייבי הגיוס, ללא מעצרם בנתב"ג. היועמ"שית, ממשיכה להתעמר בלומדי התורה ומבהירה כי אין לממשלה סמכות לגבש את המתווה המדובר.

לדבריה, "מתווה שתכליתו הוא הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין נגד חבי גיוס שאינם מתגייסים ומפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, מנוגד לדין".

"הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין".

יצוין כי גדולי רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגה"צ רבי משה קרמר והגה"צ רבי נתן ליברמנש, קבעו כי "אם כי ידוע לכולנו גודל החיוב וההכרח לנסוע לר"ה לקיבוץ הקדוש באומן, אשר רביה"ק אמר עליו כי "אין דבר גדול מזה", אך ברור ופשוט שכל זה כשאין הדבר כרוך בעבירה על איסורי התורה, על אחת כמה וכמה באיסור חמור ונורא כזה שאין כמוהו".

"על מנת להתרחק מסכנת המעצר, הכרוך בסכנות רוחניות רבות וקשות ומכשולות שאכמ"ל, יש לכל אחד ואחד להישמר בנפשו ולעשות כל טצדקי שבעולם שלא להגיע חלילה למצב של מעצר רח"ל והחכם עיניו בראשו. ופשוט שכל מי שיש עליו 'צו מעצר' בפועל לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיון שמכניס עצמו בסכנת מעצר והעובר על כך הרי הוא פורץ גדר ח"ו".

הרבנים מוסיפים כי "על המחנכים והמשפיעים והרבנים מוטלת האחריות להורות לשומעי לקחם את המעשה אשר יעשון ע"פ הוראות אלו, ולעמוד על כך שלא יבואו צעירי חסידי ברסלב לפוקה ולמכשול ח"ו".

בסיום המכתב שהתפרסם הבוקר הוסיפו הרבנים כי "זכות העמידה האיתנה על שמירת התורה בטהרתה תעמוד לנו שנזכה להתקרב לרביה"ק הננמ"ח זי"ע, ללכת בדרכיו ולשמור עצותיו הקדושים אשר על ידם נזכה לדעת את ה' ולשמור תורותיו ומצוותיו בתמימות ופשיטות, וגזירה עבידא דבטלי, ונזכה מהרה להתבשר בישועתן של ישראל, בביטול מלכות זדון מן הארץ, והתגלות מלכותו יתברך, השתא בעגלא ובזמן קריב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
אישה הגונה וישרה
אמסלם
מכשפה מרשעת ארורה שר"י
פח
13
למה התעמרות? מי שלא מתגייס שמוכן למות ולא להתגייס אז שגם ידאג לא לטוס לחול. תפסיקו להרגיש נרדפים בלי לתרום כלום
אני
12
יש טעות בכתבה: מצויין שמתבצעת התעמרות בעריקים. זו לא התעמרות,זו הקפדה על החוק
קורא אדוק
11
סוף סוף הבלגן האמיתי יגיע..מקסים היועמשית שר"י תצטער על זה שהתעסקה איתם
מקסים
10
צודקת.
חרדי
מכשפה מרשעת שרוצה להרוס את עולם התורה רח"ל...ממשיכה של המן ורשעי עולם
נונו
9
פעם ראשונה ששמעתי שהיועצת אוכפת שמירת מצוות. ומונעת את איסור היציאה לחוץ לארץ
שמחת התורה
8
הבעיה היא האסון של הציונות (השתלטות החילונים על ארץ ישראל על ידי הקמת קיבוצים וישובים). רבים וטובים נופלים למלכודת של הציונות (צבא השמד) משום אהבת הארץ והגנה על ישראל, דרך התורה היא להתרחק מהציונות, כי מטרתם ותכליתם היא להוריד את עם ישראל מהדרך הישרה.
אברך בן תורה מבני ברק
מדוייק
נכון
אברך . האם דרך התורה היא מחיקת ארץ ישראל מן התורה.
נתן
7
לא הבנתי, לא פיטרו את האשה הזו, מאיפה היא צצה פתאום לדבר?
נחום
להם הכל מותר
נונו
6
אין לממשלה שום סמכות אבל לה יש כח אין סופי. מערכת משפטית מקולקלת לגמרי.
כרגיל
פשוט
פשוט
5
מי שואל אותה פוסתמה לא קטנה
יוסף חיים נעים
4
הרב יצחק יוסף, גפני ועוד טענו שהרפורמה המשפטית זה קטע רק של רוטמן ולוין ובגללם הכל הדרדר. אז בהצלחה לכם עם היועמשית, כפויי טובה.
אשרי
איך אתה מדבר לרב יצחק יוסף אתה לא מגיע לקרסול שלו בתורה
חכם
3
והשאר אינם צדיקים כל מי שמתגייס לצבא הוא צדיק
צדיקים תורמים לעם ישראל בצבא
2
אם הייתם יודעים את המעלה של התורה לא הייתם מדברים ככה
בחור ישיבה
1
ד״ש מהגיהנום המתחמם
הנואפת שר״י

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר