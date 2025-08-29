הניסיון נכשל? היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מונעת מהממשלה לקדם את המתווה שיאפשר את נסיעת חסידי ברסלב לקיבוץ הגדול על ציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב, באומן שבאוקראינה בראש השנה.

נעשה ניסיון לאפשר את נסיעת חייבי הגיוס, ללא מעצרם בנתב"ג. היועמ"שית, ממשיכה להתעמר בלומדי התורה ומבהירה כי אין לממשלה סמכות לגבש את המתווה המדובר.

לדבריה, "מתווה שתכליתו הוא הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין נגד חבי גיוס שאינם מתגייסים ומפרים את חובתם לפי חוק שירות ביטחון, בנמל התעופה או במעברי הגבול, מנוגד לדין".

"הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני. אין לממשלה או למי משריה, סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק כמתואר ולהורות לרשויות האכיפה להימנע מהפעלת סמכויות אכיפת הדין".

יצוין כי גדולי רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגה"צ רבי משה קרמר והגה"צ רבי נתן ליברמנש, קבעו כי "אם כי ידוע לכולנו גודל החיוב וההכרח לנסוע לר"ה לקיבוץ הקדוש באומן, אשר רביה"ק אמר עליו כי "אין דבר גדול מזה", אך ברור ופשוט שכל זה כשאין הדבר כרוך בעבירה על איסורי התורה, על אחת כמה וכמה באיסור חמור ונורא כזה שאין כמוהו".

"על מנת להתרחק מסכנת המעצר, הכרוך בסכנות רוחניות רבות וקשות ומכשולות שאכמ"ל, יש לכל אחד ואחד להישמר בנפשו ולעשות כל טצדקי שבעולם שלא להגיע חלילה למצב של מעצר רח"ל והחכם עיניו בראשו. ופשוט שכל מי שיש עליו 'צו מעצר' בפועל לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיון שמכניס עצמו בסכנת מעצר והעובר על כך הרי הוא פורץ גדר ח"ו".

הרבנים מוסיפים כי "על המחנכים והמשפיעים והרבנים מוטלת האחריות להורות לשומעי לקחם את המעשה אשר יעשון ע"פ הוראות אלו, ולעמוד על כך שלא יבואו צעירי חסידי ברסלב לפוקה ולמכשול ח"ו".

בסיום המכתב שהתפרסם הבוקר הוסיפו הרבנים כי "זכות העמידה האיתנה על שמירת התורה בטהרתה תעמוד לנו שנזכה להתקרב לרביה"ק הננמ"ח זי"ע, ללכת בדרכיו ולשמור עצותיו הקדושים אשר על ידם נזכה לדעת את ה' ולשמור תורותיו ומצוותיו בתמימות ופשיטות, וגזירה עבידא דבטלי, ונזכה מהרה להתבשר בישועתן של ישראל, בביטול מלכות זדון מן הארץ, והתגלות מלכותו יתברך, השתא בעגלא ובזמן קריב".