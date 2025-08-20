לקראת ימי הרחמים והרצון, ועם פרוס חודש אלול הבעל"ט, התבשרו אלפי חסידי ויז'ניץ בבשורה משמחת ומרגשת: גם השנה, יזכו להיכנס אל האדמו"ר מויז'ניץ, על מנת להיפקד בדבר ישועה ורחמים לקראת השנה החדשה.
כפי המתוכנן, האדמו"ר יקבל את קהל החסידים במעונו בבית אכסניה במושב אורה, הסמוך לעיר הקודש ירושלים. זאת, בניגוד לשנים עברו בהן נהג האדמו"ר לטרוח ולהגיע למקומות מושבותיהם של החסידים על מנת לקבל את הקהל. השינוי בסדרי קבלת הקהל נעשה לאור מצב בריאותו של האדמו"ר, והציבור כולו קיבל זאת בהבנה ובתפילה.
בהתאם להנחיות, כלל החסידים יגיעו באופן מאורגן ובהסדר מיוחד. לרשותם יועמד מערך תחבורה ציבורי יעיל, שתכליתו להקל על ההגעה ולמנוע עומסים. בהקשר זה, הובהר כי בשל בקשת וועד המושב, לא תותר הגעה למקום בכלי רכב פרטיים.
במהלך הביקור המרגש, יזכו החסידים לעבור בזה אחר זה להגיש את ה'קוויטל' וה'פ"נ', כאשר האדמו"ר צפוי לשאת דברים קצרים בפני הציבור הרחב. בתום הדברים, יעברו החסידים להתברך בברכת כתיבה וחתימה טובה, כנהוג לפני ימי הדין.
כפי שפורסם, האדמו"ר צפוי לשוב למעונו בקרית מלך רב - שיכון ויז'ניץ - לקראת שבת סליחות, וכן ישהה במקום במספר שבתות במהלך חודש אלול.
בתוך כך, המשב"קים הודיעו כי במקום יוגש כיבוד קל ועשיר לכל המגיעים ממרחקים, כדי להנעים את זמנם ולחזקם.
