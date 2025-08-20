האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת קוויטל במושב אורה ( צילום: א. אייזנבאך )

לקראת ימי הרחמים והרצון, ועם פרוס חודש אלול הבעל"ט, התבשרו אלפי חסידי ויז'ניץ בבשורה משמחת ומרגשת: גם השנה, יזכו להיכנס אל האדמו"ר מויז'ניץ, על מנת להיפקד בדבר ישועה ורחמים לקראת השנה החדשה.

כפי המתוכנן, האדמו"ר יקבל את קהל החסידים במעונו בבית אכסניה במושב אורה, הסמוך לעיר הקודש ירושלים. זאת, בניגוד לשנים עברו בהן נהג האדמו"ר לטרוח ולהגיע למקומות מושבותיהם של החסידים על מנת לקבל את הקהל. השינוי בסדרי קבלת הקהל נעשה לאור מצב בריאותו של האדמו"ר, והציבור כולו קיבל זאת בהבנה ובתפילה.

המודעה בויז'ניץ