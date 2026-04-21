תקרית יוצאת דופן התרחשה במהלך השבת האחרונה בעיירת ליז'ענסק שבפולין, שם שהה האדמו"ר מויז'ניץ ויליאמסבורג יחד עם קבוצה מחסידיו, במסגרת מסע תפילה והתעלות על ציונו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע.
חסידות ויז'ניץ וויליאמסבורג ידועה כאחת החצרות השמרניות ביותר בארה"ב, כאשר יש שם הוראה מפורשת של האדמו"ר האוסרת על החסידים לתעד או לצלם כל אירוע בחצר הקודש. אלא שדווקא בפולין הרחוקה, הגיח התיעוד ממקום בלתי צפוי.
גוי מקומי, שככל הנראה הוקסם מהמראות הלא שגרתיים של מאות חסידים בלבוש שבת הגודשים את סמטאות העיירה, החל לתעד את המתרחש באמצעות מכשיר הטלפון שלו מבלי לדעת על קדושת השבת או על האיסור הגורף של החסידות.
התיעוד, שהתפרסם ברשתות החברתיות חושף הצצה נדירה להווי ה"וויליאמסבורגאי" בצפרא דשבתא, מההכנות לתפילה מחוץ לאוהל הענק שהוקם במקום, ועד לכניסתו של הגוי לתוך היכל התפילה, שם תיעד את תפילת "פסוקי דזימרה" היוקדת של החסידים.
למזלם של החסידים, דמותו של האדמו"ר עצמו לא נלכדה בעדשת המצלמה. ככל הנראה, ברגע שבו הבחינו החסידים במעשיו של הגוי, הם גערו בו והבהירו לו כי המעשה אסור, והוא הורחק מהמקום.
