מכון הדימות החדש של חברת מ.א.ר נפתח בחדרה

הבשורה שהמתינו לה תושבי חדרה: רשת מכוני מ.א.ר (מרכזים לאבחון רפואי), המובילה בתחום הדימות בישראל, השלימה את המעבר למשכנה החדש והמרהיב בחדרה. מאז נפתח הסניף בחודש פברואר האחרון, כבר זכו אלפי מטופלים לחוויית שירות שונה לחלוטין מזו שהכירו בעבר. המרכז החדש, המשתרע על פני שטח ענק של כ-1,000 מ"ר, מציב סטנדרט חדש של רפואה מתקדמת ונגישה בלב העיר.

בסניף החדש הותקנה מערכת CT חדשה ומתקדמת של חברת SIEMENS, המבצעת בדיקות בקרינה מופחתת, עם מערכות AI לשיפור איכות התמונה והפענוח.

בסניף יבוצעו גם בדיקות: אולטרסאונד (US), אקו לב, רנטגן, ממוגרפיה, בדיקות כלי דם ובדיקות FNA של בלוטת התריס.

חברת מ.א.ר נמצאת בחזית הטכנולוגיה בתחום הדימות ומשתמשת במערכות תומכות פענוח של חברות: איידוק הישראלית, גלימר הצרפתית ו TRANSPARA מדנמרק, לבדיקות CT, רנטגן וממוגרפיה אשר מאפשרות גילוי מוקדם של ממצאים ושיפור האבחון.

"המטרה שלנו היתה להנגיש את בדיקות הדימות לתושבי חדרה כפי שחברת מ.א.ר עושה כבר 43 שנים בפריסה ארצית של 50 סניפים מקרית שמונה ועד באר שבע". מציין עידו בר מאיר, מנכ"ל מכון מ.א.ר.

מנהלת מחוז צפון בחברת מ.א.ר, הגב' גילה אליק אמרה עם המעבר למשכן הקבע החדש בחדרה: "לצד ההתרחבות למתחם דימות ענק, הבאנו לתושבי חדרה והסביבה מקצוענות, מצוינות רפואית יחד עם דגש על חווית המטופל. האלפים שכבר פקדו את הסניף החדש והמרווח מעידים על הנגישות והיעילות, השירות המהיר, המקצועי והמכבד לכלל המגזרים, ואנו גאים בהצלחת המהלך, לתועלת תושבי האזור כולו".

יצוין, כי לקוחות קופות החולים השונות ייהנו מפירות ההסכם שנחתם עם חברת מ.א.ר: חברי קופת חולים 'כללית' ייהנו מההסדר הכולל את כלל השירותים הניתנים בסניף. גם קופת חולים 'מאוחדת' הצטרפה למהלך וחתמה על הסכם למתן שירותי אולטרסאונד CT במרכז החדש. מבוטחי 'מכבי' ו'לאומית' נהנים משירותי US בסניף.

חברת מ.א.ר נשענת על נבחרת של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, הכוללת את הרדיולוגים המומחים הטובים בארץ וצוות דימותנים מיומן.

השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לבין צוות אנושי מיומן הוא המפתח לצמצום התורים ולשיפור איכות החיים של המטופלים, תוך הקפדה על כל גדרי ההלכה וכבוד המטופל כפי שנהוג בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ.

כתובת המכון החדש הינה ר"ח צה"ל 20 , חדרה. ניתן לזמן תורים בכתובת www.mar-ltd.com ובטלפון *5867