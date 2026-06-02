על המסך הופיע ‘לא תואם’ - ואז התגלה סוג דם נדיר

זה התחיל כמו בדיקה שגרתית לגמרי. אדם בריא הגיע לבדיקת דם בסיסית, בלי שום סיבה לחשד רפואי מיוחד.

אבל כשהתוצאות חזרו מהמעבדה - משהו לא הסתדר.

הטכנאי חזר על הבדיקה פעם אחת. ואז שוב. התוצאה נשארה זהה.

בהתחלה הייתה הנחה ברורה: תקלה טכנית, ערבוב דגימות, או טעות אנוש. אבל כשהדגימה נשלחה לבדיקות מתקדמות יותר - התמונה השתנתה לחלוטין.

מה שהתברר שם הוביל את הצוות הרפואי לאחת התופעות הנדירות ביותר הידועות ברפואה המודרנית: סוג דם נדיר במיוחד בשם Rh-null, המכונה גם “דם זהב”.

רגע הגילוי: כשהחריגות לא נעלמת

בדרך כלל, כשמתגלה תוצאה חריגה בבדיקת דם, הצעד הראשון הוא לפסול תקלה. אבל כאן, כל חזרה על הבדיקה הראתה את אותה תוצאה בדיוק.

בשלב הזה כבר הועברה הדגימה למעבדות המטולוגיות מתקדמות יותר, שמסוגלות לזהות עשרות מערכות דם שונות מעבר ל־ABO ול־Rh.

לפי הגדרות של International Society of Blood Transfusion (ISBT), קיימות עשרות מערכות דם שונות ויותר מ־360 אנטיגנים אפשריים. השילוב במקרה הזה לא התאים כמעט לשום פרופיל מוכר.

מה זה בעצם Rh-null?

רוב האנשים מכירים את סוגי הדם A, B, AB ו-O, ואת גורם Rh חיובי או שלילי. אבל בפועל, מערכת הדם מורכבת הרבה יותר.

Rh-null הוא מצב שבו תאי הדם האדומים חסרים לחלוטין את כל האנטיגנים של מערכת Rh. זו תופעה כל כך נדירה, עד שבספרות הרפואית היא מתוארת כאחת החריגות הקיצוניות ביותר בהמטולוגיה האנושית.

לפי נתונים שפורסמו במקורות רפואיים כמו Cleveland Clinic ובמאמרים המטולוגיים בינלאומיים, תועדו עד היום פחות מ־50 אנשים בעולם עם סוג הדם הזה.

למה זה כל כך נדיר?

מערכת הדם האנושית מתפתחת גנטית לאורך דורות, ושילובים מסוימים של מוטציות נדירות יוצרים מצבים חריגים במיוחד.

ב-Rh-null, המנגנון הגנטי שאחראי על יצירת אנטיגני Rh אינו פועל כלל. זה הופך את הדם לייחודי באופן קיצוני - אבל גם פגיע מאוד מבחינה רפואית.

מה המשמעות הרפואית?

לכאורה, מדובר רק בנתון גנטי נדיר. בפועל, המשמעות יכולה להיות קריטית במצבי חירום.

אדם עם Rh-null אינו יכול לקבל דם רגיל, כולל סוג O-, שנחשב בדרך כלל “תורם אוניברסלי”. כל חשיפה לדם לא תואם עלולה לגרום לתגובה חיסונית מסוכנת.

במקביל, הדם שלו יכול להיות שימושי במקרים נדירים מאוד של התאמות מיוחדות.

לכן אנשים עם סוג דם כזה לעיתים נרשמים במאגרים בינלאומיים ייעודיים של תורמים נדירים, שמנוהלים בשיתוף ארגוני דם עולמיים.

חיים עם סוג דם נדיר

למרות המשמעות הרפואית, רוב האנשים עם Rh-null חיים חיים רגילים לחלוטין.

הבעיה כמעט אף פעם לא מורגשת ביום־יום, אלא רק במקרה של צורך רפואי דחוף.

במקרים כאלה, בתי חולים נאלצים לפעול במהירות ולנסות לאתר התאמה דרך מאגרי דם בינלאומיים - תהליך שיכול להיות מורכב ותלוי זמן.

מה המדע עדיין מנסה להבין

מעבר להיבט הקליני, Rh-null מעניין חוקרים גם מבחינה מדעית עמוקה יותר.

מחקרים בתחום ההמטולוגיה והגנטיקה מנסים להבין:

כיצד מערכת החיסון פועלת ללא אנטיגני Rh

מה ניתן ללמוד על התפתחות גנטית של אוכלוסיות אנושיות והאם ניתן בעתיד לייצר תאי דם מותאמים אישית במעבדה.

לפי סקירות מדעיות עדכניות, תחום הנדסת הדם (כולל שימוש בטכנולוגיות כמו CRISPR) נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים, אך עדיין רחוק מיישום קליני רחב.

נקודת מבט רחבה יותר

המקרה של Rh-null מזכיר משהו בסיסי אך חשוב: גם בעידן שבו הרפואה יודעת למפות כמעט כל גן בגוף האדם - עדיין קיימים מצבים חריגים שמאתגרים את המערכת כולה.

ולפעמים, פחות מ־50 אנשים בעולם מספיקים כדי לפתוח מחדש שאלות יסוד על גוף האדם.