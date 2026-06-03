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איתותים במח

לשכוח מהכאב תוך שניות: הפטנט המהפכני של הרופאים באנגליה

חולים רבים הנאבקים בכאב כרוני תלויים לחלוטין בתרופות מרשם חזקות בניסיון להשיג הקלה, לעיתים קרובות תוך תשלום מחיר בריאותי עקיף. כעת, מחקר קליני מקיף חושף טכנולוגיה חזותית מפתיעה שמצליחה לחסום את איתותי הכאב במוח ביעילות כפולה – ללא צורך בבליעת כדור אחד (בריאות)

ככל שהמטופל הרגיש "נוכח" ומושקע יותר בתוך הטבע הווירטואלי, כך פעולת שיכוך הכאבים הייתה עוצמתית יותר. (צילום: AI)

כלי תקשורת בעולם מדווחים על פיתוח רפואי יוצא דופן שנבחן באוניברסיטת אקסטר (Exeter) באנגליה, אשר רותם משקפי מציאות מדומה (VR) לשמש כמשכך כאבים נוירולוגי מבוסס טבע. במסגרת הניסוי, שמומן על ידי האקדמיה למדעי הרפואה, 29 משתתפים קיבלו גירויי כאב מבוקרים באמצעות שוקים חשמליים בזרוע. בזמן הכאב, המשתתפים הרכיבו שניתקו אותם מהסביבה הקלינית ושידרו חוויית תלת-ממד היקפית (360 מעלות) של מפלי מים שוצפים במדינת אורגון שבארה"ב – סביבה שנבחרה בקפידה כדי למקסם את האפקט הטיפולי.

התוצאות הדהימו את החוקרים: התברר כי החשיפה העמוקה לנופי הפלא הפחיתה דרמטית את תחושת הכאב, כאשר ההשפעה המרגיעה נמשכה גם לאחר תום 45 דקות הטיפול. הפיתוח נמצא יעיל פי שניים מהקרנת אותם נופים בדיוק על מסך דו-ממדי רגיל.

סריקות מוח (fMRI) שנערכו למשתתפים סיפקו את ההסבר המדעי לתופעה. החוויה החזותית יצרה שינוי באופן שבו אותות הכאב מועברים במוח ובחוט השדרה. ככל שהמטופל הרגיש "נוכח" ומושקע יותר בתוך הטבע הווירטואלי, כך פעולת שיכוך הכאבים הייתה עוצמתית יותר. ד"ר סם יוז וד"ר סוניה מדינה מצוות המחקר מסבירים כי בעוד שחשיפה לטבע ידועה כמפחיתה כאב, הפיתוח מעניק פתרון חיוני במיוחד לאנשים המוגבלים פיזית, כגון חולים סיעודיים, שאינם יכולים לצאת לחיק הטבע. התקווה היא לשלב את הטכנולוגיה כפרוטוקול קבוע בבתי חולים, ולהעניק הקלה משמעותית לסובלים מכאב כרוני תוך הפחתת התלות במשככי כאבים.

מחקרטובה אורמשקפייםכאביםמציאות מדומה

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