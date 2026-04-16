במעמד מיוחד שנערך בבית רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין, הביע הרב את הערכתו העמוקה להנהלת שירותי בריאות כללית על שיתוף הפעולה המתמשך למען הציבור.

הרב זילברשטיין דיבר בהתרגשות על פעילותה של כללית, והדגיש את המסירות הרבה והנכונות לסייע בכל פנייה. בדבריו ציין כי בכל צורך שמתעורר, הן ברמה האישית והן עבור חולים הזקוקים לסיוע, הנהלת כללית והצוות של המגזר החרדי במחוז דן-פ"ת נענים במהירות ובמאור פנים. הרב התייחס גם לסוגיות שעוסקות בבריאות הציבור כולו שבהן היה מעורב ואף כתב מכתבים לעידוד הציבור בנושאים אלה.

רב כללית, הרב מנחם לפקיבקר שנכח בפגישה אמר כי: “כללית פועלת מתוך מחויבות עמוקה לשלב בין רפואה מקצועית לבין שמירה קפדנית על ההלכה, כדי להעניק מענה מלא לכלל הציבור, בכל מצב ובכל זמן”.

במעמד שנערך לקראת מכירת החמץ של עשרות חברות התרופות בארץ ובעולם, הרב אף הוסיף והדגיש כי שיתוף הפעולה בין גורמי הרפואה לבין ההכוונה ההלכתית הוא חיוני, במיוחד בתקופות כמו חג הפסח, וברך את חברי הנהלת כללית להמשך עשייה למען בריאות הציבור ורווחתו.

מנהל המגזר החרדי במחוז דן–פתח תקווה בכללית, הרב נחמיה בלושטיין הודה ואמר כי שיתוף הפעולה ההדוק עם גדולי ישראל הוא חלק בלתי נפרד מהמחויבות שלנו להעניק שירות רפואי מקצועי, רגיש ומותאם לציבור, תוך שמירה מלאה על רצף טיפולי בכל עת”.