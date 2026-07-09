לאומית שירותי בריאות ממשיכה לבסס את מעמדה כאחד הארגונים המובילים בישראל, ובפעם העשירית ברציפות, היא מובילה גם בתחום ההון האנושי: בדירוג 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן בישראל, שפורסם על ידי BDI, דורגה לאומית במקום הראשון מבין כלל ארגוני הבריאות בישראל, ובמקום ה-38 ברשימה הכללית.

מדובר בהישג משמעותי במיוחד עבור לאומית, המובילה כבר 10 שנים ברציפות את ענף קופות החולים בדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן. ההישג משקף את ההשקעה המתמשכת של הקופה בעובדיה, בטיפוח ההון האנושי, בחיזוק תחושת השייכות הארגונית ובבניית סביבת עבודה מקצועית, יציבה ומתקדמת.

בשנים האחרונות הובילה לאומית שורה של תהליכים פנים-ארגוניים משמעותיים בתחום משאבי האנוש, בדגש על פיתוח מנהלים, חיזוק הקשר עם העובדים בכל דרגי הארגון, קידום תהליכי עבודה מתקדמים ושימור תרבות ארגונית המבוססת על מחויבות, שירותיות וחדשנות. לצד זאת, ממשיכה הקופה להשקיע בפתרונות דיגיטליים מתקדמים ובשירות אישי ואנושי ללקוחותיה.

בלאומית מציינים כי מחויבות העובדים באה לידי ביטוי בולט במיוחד בשנים האחרונות, על רקע מצבי החירום הלאומיים, מלחמת "חרבות ברזל" וסבבי הלחימה השונים. לאורך התקופה המשיכו עובדי הקופה להעניק שירות רפואי רציף, מקצועי וזמין ללקוחות, תוך גילוי אחריות, מסירות ויכולת תפקוד גבוהה גם בתנאים מורכבים.

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מנכ"ל לאומית, מר חיים פרננדס, התייחס לתוצאות הסקר והדגיש כי "עובדי מערכת הבריאות בכלל ועובדי לאומית בפרט הם המנוע של הארגון ונכס חשוב ביותר בהתנהלותו. אני גאה בכל אחת ואחד מהם, על התפקוד יוצא הדופן שלהם בימות שגרה ובחירום. אני שמח שפעם נוספת לאומית שירותי בריאות ניצבת במקום הראשון מבין כלל ארגוני הבריאות, ומודה לעובדים המסורים והנאמנים של הקופה אשר משקיעים יום יום את כל כולם על מנת להעניק ללקוחות הקופה את השירות הטוב ביותר".

יו"ר דירקטוריון לאומית, פרופ' שלמה מור-יוסף, הוסיף: "עצם היותנו מדורגים 10 שנים ברציפות במקום הראשון מבין כלל קופות החולים אומר הכל. כולנו מכוונים להמשך הפעילות בדרך זו של מערכת יחסי עבודה מצוינים עם הסגל שלנו גם בשנים הבאות".

כזכור, לפני מספר שבועות הציג משרד הבריאות נתונים השוואתיים של זמני ההמתנה ומהם עלה כי לאומית מובילה באופן עקבי בזמני ההמתנה הקצרים ביותר בכל חמשת התחומים שנבדקו הקשורים להתפתחות הילד, ובהם פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה התפתחותית.

כך למשל, בתחום קלינאות התקשורת, אחד התחומים המבוקשים ביותר בהתפתחות הילד, עמד זמן ההמתנה בלאומית על 2.4 חודשים בלבד, גם בריפוי בעיסוק הציגה לאומית זמן המתנה של 2.9 חודשים. גם בתחום הפיזיותרפיה נרשם בלאומית זמן ההמתנה הקצר ביותר, העומד על 1.7 חודשים. וכן בעבודה סוציאלית עמדה לאומית בראש הטבלה עם זמן המתנה של 3.1 חודשים, ובפסיכולוגיה התפתחותית, תחום שבו זמני ההמתנה נחשבים מאתגרים במיוחד, הציגה לאומית זמן המתנה של 3.7 חודשים, שוב, הנמוך מבין הקופות.

בחודש שעבר רשמה לאומית הישג משמעותי בדירוג קופות החולים של מידרג לשנת 2026. כאשר הקופה דורגה במקום הראשון בשביעות רצון המבוטחים, במסגרת פרויקט דירוג רחב היקף שכלל 7,252 דירוגים אמינים של מבוטחי ארבע קופות החולים, ב-16 פרמטרים שונים של שירות, זמינות ואיכות טיפול.

הדירוג הגבוה של לאומית מצטרף לשורה של הישגים מקצועיים ושירותיים של הקופה בשנים האחרונות, ומחזק את מעמדה כארגון בריאות מוביל, אשר מציב את עובדיו ואת לקוחותיו במרכז העשייה.