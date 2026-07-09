הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה היום (חמישי) על סכסוך עבודה שיחול על כ-60,000 אחיות ואחים בבתי החולים, המרפאות, המכונים, טיפות החלב ובבתי הספר לאחיות. ההכרזה מגיעה בעקבות עומסי עבודה הולכים וגוברים, שחיקה פיזית ונפשית, והתנערות המדינה והמעסיקים מלשפר את התנאים.

הסכסוך נובע ממספר עילות מרכזיות: עלייה מתמדת בעומס העבודה המוטל על האחיות והאחים במחלקות בתי החולים, בקהילה ובבריאות הציבור ללא מענה ראוי, פגיעה משמעותית בתנאי העבודה המסכנת את איכות הטיפול, ושחיקה פיזית ונפשית עקב יחס נמוך בין מטפלים למטופלים.

בנוסף, ההסתדרות מצביעה על התנערות המדינה והמעסיקים מדרישות נציגות העובדים, התחמקות מתיקון ושיפור תנאי עבודה ירודים הכוללים מחסור בתשתיות ובכוח אדם מקצועי, והובלת הגבלות וצמצומים המונעים יכולת לגייס עובדים חדשים.

אחת הסוגיות המרכזיות היא פגיעה במקצוע האחיות: החלפת תפקיד "האחות הרחוצה" בחדרי הניתוח על ידי עובד טכני לא מקצועי. כמו כן, קיימת כוונה להפריט את שירות בריאות התלמיד באופן חד-צדדי, עם השלכות על תנאי והזכויות של האחיות והאחים.

יו"ר הסתדרות האחיות והאחים בישראל, שאול סקיף, מסר: "דווקא בתקופה שבה מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגר חסר תקדים של טיפול ושיקום אלפי פצועים בגוף ובנפש בעקבות המלחמה, האחיות והאחים ממשיכים לשאת על כתפיהם עומסים כבדים מנשוא, לצד מחסור חמור בכוח אדם ותשתיות".

סקיף הוסיף: "במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. לא נהסס להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח לא רק את זכויות האחיות והאחים, אלא גם את היכולת של מערכת הבריאות להעניק לציבור טיפול מקצועי, בטוח וראוי, היום ובעתיד".

רקע: מאבקים קודמים במערכת הבריאות

סכסוך העבודה של האחיות והאחים מצטרף לשורה של מתחים במערכת הבריאות בישראל. בחודשים האחרונים, משרד הבריאות השיק פרויקט "עוגן" בתקציב של 30 מיליון שקלים למחשוב מערכת הבריאות, תוך הטלת קנסות על בתי חולים שיעכבו את הביצוע.

במקביל, בתי החולים בחיפה ביצעו מעבר הדרגתי מפעילות תת-קרקעית לפעילות רגילה בעקבות הפסקת האש, כאשר מאז תחילת מבצע שאגת הארי פונו קרוב ל-7,000 נפגעים לבתי החולים ברחבי הארץ.

המצב הקשה של האחיות והאחים בא לידי ביטוי גם בהשוואה למאבקים אחרים בשוק העבודה. בעוד שבשבועות האחרונים ההסתדרות הכללית חתמה על הסכם לעדכון תעריף דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי, האחיות והאחים נותרו ללא מענה לדרישותיהם.

יצוין כי ההכרזה על סכסוך העבודה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד, כאשר מערכת הבריאות נדרשת להתמודד עם עומסים כבדים בעקבות המלחמה והצורך בטיפול ושיקום פצועים רבים. השאלה המרכזית היא האם המדינה והמעסיקים יגיבו לדרישות ההסתדרות לפני שהמצב יחמיר ויגרום לפגיעה בשירותי הבריאות לציבור.