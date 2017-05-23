הבוקר הסתיימה השביתה הגדולה במשק, לאחר שההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמה על כל סעיפי המחלוקת שנותרו. הצדדים הגיעו להסכמות סופיות בנוגע לסוגיית השקט התעשייתי. נמלי הים, נתב"ג והרכבת יפעלו כרגיל, כך גם "דן" ו"אגד" שבהתחלה שקלו לשבות הבוקר. עדכונים (חדשות, בארץ)
ביישוב קדימה נערך שלשום כינוס חברי סיעת ש"ס בהסתדרות, בהשתתפות צמרת הסיעה ● הכינוס נדחה מחנוכה, בעקבות אסון הכרמל ● נאומו של יו"ר המפלגה, אלי ישי, היה כנאום בחירות לכל דבר ● "מעולם לא היו קשיים לש"ס כמו עכשיו", אמר ישי והכריז: "נתחיל לחרוש את כל הארץ". צוות "כיכר השבת" היה שם (פוליטי)
הסכם שגובש בין ההסתדרות עם משרד האוצר לפני יותר מחודש, לא חל על עובדי "החינוך העצמאי" למרות היותם חלק מהעובדים במגזר הציבורי. בעזרתו של יו"ר וועדת הכספים, ולאחר לחץ שהופעל ואיומים לשביתה - האוצר התקפל והחליט להשיב את התוספת המובטחת לעובדים (חדשות, חרדים)