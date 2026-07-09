חיים שיש בהם: הלונג'ביטי של מכבי

בעולם שבו תוחלת החיים ממשיכה לעלות בהתמדה, האתגר המרכזי של מערכות הבריאות כבר אינו רק להאריך חיים, אלא להבטיח שאותן שנים נוספות יהיו שנים בריאות. מתוך תפיסה זו מובילה מכבי שירותי בריאות בשנים האחרונות את תחום הלונג'ביטי בישראל עם חזון ברור: לעבור מרפואה המגיבה למחלה לאחר הופעתה, לרפואה יוזמת, מותאמת אישית ומבוססת נתונים, הפועלת לשימור הבריאות לאורך כל מעגל החיים.

בימים האחרונים מכבי השיקה את "מכבי לונג'ביטי" – עולם תוכן דיגיטלי חדש באתר מכבי הכשר, המרכז במקום אחד את כל הידע, הכלים והתכנים הנוגעים להזדקנות בריאה ואיכות חיים לאורך שנים, ובכך מנגיש את השירותים הקיימים בקופה שמבטיחים למבוטחים יותר שנים בריאות.

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עולם התוכן מציע מידע מקצועי, המלצות מבוססות מחקר ותוכן בעולמות הליבה של הלונג'ביטי, בהם גוף ותנועה, תזונה, נפש, קוגניציה ושינה בהתאמה לאוכלוסיות שונות לכל שלב ושלב בחיים - אלו הם חמשת המרכיבים המרכזיים המשפיעים על הבריאות, התפקוד ואיכות החיים לאורך זמן.

אחד המהלכים הראשונים שהובילה מכבי בתחום הוא פיתוח מדד שנות החיים הבריאים, מדד ייחודי המאפשר לצוותים במכבי להעריך ברמת האוכלוסייה, את מספר השנים שבהן אנשים חיים בבריאות טובה ובתפקוד משמעותי, על בסיס נתוני בריאות, סקרים ונתוני תמותה.

במקביל מפעילים צוותי מכבי מעקב הרגלי בריאות, המנתח נתונים על תזונה, פעילות גופנית, עישון ושינה בקרב חברי הקופה. באמצעות הנתונים יכולים הצוותים לזהות מוקדי סיכון ומגמות שונות ובכך להתאים התערבויות ממוקדות לצד עידוד שינוי התנהגותי.

מכבי הייתה קופת החולים הראשונה בישראל שהשיקה את שירות 'אפ-אפ' לקידום בריאות ואורח חיים בריא. מאז השקתו לפני שלוש שנים, משתמשים מאות אלפי ישראלים בשירות, ומתבצעות ביום בממוצע למעלה מ-10,000 הזמנות של פעילויות בריאות.

לדברי ד"ר ניצן ענו, מנהל תחום הלונג'ביטי במכבי "אפ-אפ היא דוגמה לאופן שבו אנחנו מתרגמים את תפיסת הלונג'ביטי לפעולה יומיומית. המטרה היא לא רק להעניק מידע רפואי, אלא לספק לחברי מכבי כלים פרקטיים שמסייעים להם לאמץ ולהתמיד בהרגלים בריאים לאורך שנים. אנחנו יודעים שאפילו שינויים קטנים בהרגלי החיים יכולים לייצר השפעה משמעותית לאורך החיים".

התזונה מהווה גורם משמעותי נוסף המשפיע על בריאות האדם ועל הסיכון להתפתחות מחלות כרוניות. לכן משלבת מכבי מגוון פתרונות מתקדמים המציעים ליווי תזונתי מותאם וסדנאות מכבי קל. הכלים מסייעים לחברי מכבי לבנות תוכנית תזונה מותאמת, לרדת במשקל, לשפר מדדים רפואיים ובכך לשמור על אורח חיים בריא לאורך זמן.

"הלונג'ביטי אינו טרנד חולף אלא העתיד של הרפואה. מכבי הייתה הראשונה לזהות את השינוי ולהפוך אותו לאסטרטגיה ארגונית רחבה בשנים האחרונות" מסכם ד"ר ניצן ענו. "אנחנו בונים אקוסיסטם שלם של בריאות ארוכת טווח עבור החברים שלנו - ממדידה חכמה של בריאות, דרך כלים דיגיטליים מתקדמים ועד הכשרת אנשי המקצוע. זו רק ההתחלה, ובקרוב נרחיב את סל השירותים והפתרונות שנעמיד לרשות חברי מכבי. כל המרכיבים הללו מתחברים למטרה אחת - לאפשר לאנשים לחיות יותר שנים בריאות, פעילות ואיכותיות."

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מנכ"לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי: "הובלתה של מכבי את תחום הלונג'ביטי בישראל היא תוצאה של יישום האסטרטגיה הארגונית שלנו שמציבה סטנדרט חדש לרפואת הקהילה בכלל ולרפואה המותאמת אישית בישראל בפרט. תפיסת הלונג'ביטי היא חלק משמעותי בחזון שלנו להעניק לחברי מכבי לא רק טיפול רפואי מתקדם, מקצועי ואנושי, אלא גם את הכלים, הידע והליווי שיסייעו להם לשמור על בריאותם כשגרת חיים ובכך להאריך הן את תוחלת חייהם והן את השנים הבריאות. אנו מאמינים כי העתיד של מערכת הבריאות טמון במעבר החכם מרפואה שרק מטפלת במחלות לרפואה המקדמת בריאות, מונעת תחלואה מראש ומאפשרת לאנשים לחיות חיים ארוכים, איכותיים ועצמאיים יותר. באמצעות חדשנות, טכנולוגיה, מאגר נתונים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מכבי מובילה את המהפכה הזו למען מיליוני חבריה״.