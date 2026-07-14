נחנך מרכז "טרם" לרפואה דחופה ברחובות

"צוותי 'טרם' ברחובות טיפלו בכ-17,000 אנשים, לרבות עשרות מקרים של התקפי לב והתקפי אלרגיה מסכני חיים, מאות שברים, ואלפי תושבים שנחבלו, נפצעו, חלו או היו זקוקים לאשפוז יום, כחלופה לאשפוז בבית חולים. בכך, נצפתה הפחתה של עשרות אחוזים בפניות לבתי החולים בשפלה", כך סיכם מנכ"ל "טרם", נתן אפלבאום, חצי שנת הרצה מוצלחת, של המרכז הראשון לרפואה דחופה, עבור תושבי רחובות והסביבה.

באירוע השתתפו בין היתר: השר וחבר הקבינט אבי דיכטר, ראש עיריית רחובות מתן דיל, רבני העיר הגאון רבי אברהם רובין ראש בד"ץ מהדרין, הגרז"ל רוזנבוים בן האדמו"ר מקרעטשניף ורב הקהילה במודיעין עילית, הגר"מ גלוכובסקי רב קהילת חב"ד, יו"ר "טרם" פרופ' ניסים אלון והמנכ"ל נתן אפלבאום.

בדבריו אמר עוד המנכ"ל, כי בעקבות פנייתו של ראש העיר רחובות, הוחלט להרחיב את שעות הפעילות של המרכז ברחובות בימי חול ובסופי שבוע. בנוסף-הוחלט לפתוח מרפאת מטיילים עד סוף הקיץ, בשורה של ממש לתושבי העיר הטסים לחו"ל, לאזורים בהם נדרשים חיסונים.

ראש העיר רחובות, מתן דיל, אמר במעמד חנוכת המרכז כי "מרכז 'טרם' ברחובות הוא תוספת משמעותית למערך שירותי הבריאות בעיר, וכבר בחודשי הפעילות הראשונים הוכיח עד כמה הוא נחוץ, כשהנתונים מדברים בעד עצמם - אלפים כבר קיבלו במרכז 'טרם' טיפול רפואי איכותי ומיידי, מבלי להידרש להגיע לחדרי המיון בתי החולים. הרחבת שעות הפעילות ופתיחת מרפאת המטיילים, הן בשורות חשובות שיאפשרו לתושבי רחובות והסביבה לקבל מענה רפואי מקצועי, מהיר ונגיש קרוב לבית. נמשיך לפעול כדי לחזק את השירותים העירוניים ולהביא לתושבות ולתושבים את המענים הרפואיים הטובים והמתקדמים ביותר".

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מרכז "טרם" לרפואה דחופה, בשדרות ירושלים 2 במתחם שרונה, משתרע על פני כ-400 מ"ר - הושקעו בו מיליוני שקלים, ומבוצעות בו בדיקות מעבדה מתקדמות, לרבות בדיקות דם מקיפות, בדיקות לתפקודי כבד וכליות ובדיקות לבביות, תוך שימוש בציוד טכנולוגי חדשני ביותר, כמו גם - חדר רנטגן חדיש, חדר הלם וחדר אשפוז יום. המרכז פתוח בכל יום חול מ-09:00 ועד חצות, בימי שישי בין השעות 09:00-23:30 ובשבת מ-09:00 בבוקר ועד 23:30 בלילה.

"טרם" רשת מרכזים לרפואה דחופה, מטפלת בכל שנה בכ-מיליון פניות בכל המרכזים לרפואה דחופה ברחבי הארץ, דאגה להציב ברחובות צוות מקצועי ובראשו המנהל הרפואי ד"ר ג'ק פינקל, מומחה ברפואה דחופה וציוד רפואי וטכנולוגי מתקדמים. "כל מטופל המגיע למרכז ברחובות יכול לגשת בקלות למידע הרפואי שלו בקישור אינטרנטי מאובטח, לרבות תוצאות בדיקות המעבדה, הביקורים הקודמים והתיק הרפואי וזאת כדי שיישמר הרצף הטיפולי בין 'טרם' ובין מרפאות הקהילה", ציין אפלבאום.

לדבריו, "החלטנו להרחיב את שעות הפתיחה מ-09:00 ועד חצות בכל יום חול. הצוות ממשיך לפעול על מנת לקצר את זמני ההמתנה ולהעניק טיפול מקצועי במתחם נעים, מעוצב ומצויד במיטב הציוד והטכנולוגיות ברפואה דחופה בקהילה" ."בנוסף, גייסנו אנשי צוות מהמובילים בתחום, אחים ואחיות ופראמדיקים, על מנת להבטיח איכות ומקצועיות מרבית, זמינות ונגישות גבוהה והכל קרוב לבית. את המרכז מנהלת דינה יודבורובסקי, פראמדיקית מנוסה ומנהלת מקצועית", הוסיף אפלבאום.

המרכז ברחובות מצטרף ל- 27 מרכזי הרפואה הדחופה של "טרם", הפרוסים מנהריה בצפון ועד אילת בדרום. "טרם" מטפלת מדי יום ביומו בכ-30% מכלל מקרי הרפואה הדחופה בישראל והיא הגוף הגדול והחשוב בישראל לרפואה דחופה בקהילה.