אירוע מזעזע התרחש השבוע באשדוד, כאשר ילד בן שש וחצי שתה בטעות מדלל צבע שהועבר על ידי פועלי שיפוצים לבקבוק מים רגיל. הילד, שסבר כי מדובר במים, שתה מהבקבוק ללא חשד - והכל בגלל שהבקבוק היה מצויד בפקק קופץ שמנע את הריח החריף של החומר המסוכן מלהורגש.

זמן קצר לאחר השתייה החל הילד להתלונן על תחושת צריבה עזה בגרון, הקאות וקושי בבליעה. ההורים, שהבינו במהירות את חומרת המצב, מיהרו להביאו למלר"ד הילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, שם זוהתה מיד חומרת האירוע.

"בהתחלה בכלל חשבתי שהוא בלע משהו וניסיתי לגרום לו להקיא", סיפרה ר', אימו של הילד. "רק כשהוא הצביע על הבקבוק הבנו מה קרה ורצנו למיון. קיבלו אותנו מיד והתחילו לטפל בו. זה היה פחד נוראי, חשבתי שזה עלול להיגמר הרבה יותר גרוע".

עם הגעתו לבית החולים בוצע אבחון מהיר על ידי צוותי הרפואה הדחופה. תוך זמן קצר הוזעקו מומחים מגסטרואנטרולוגיית ילדים וממחלקת אף־אוזן־גרון, שביצעו הערכה משותפת וגיבשו תוכנית טיפול מיידית. בין הרופאים שטיפלו בילד היה ד"ר איתן דמארי, מומחה בגסטרואנטרולוגיית ילדים וסגן מנהל מחלקת הילדים בבית החולים.

השגחה צמודה ביחידה לטיפול נמרץ

לאחר ייצוב מצבו הועבר הילד להשגחה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, בניהולה של ד"ר נועה רוזנפלד יהושע. מצבו השתפר באופן משמעותי והוא צפוי להשתחרר לביתו בימים הקרובים.

ד"ר נועה רוזנפלד יהושע, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הסבירה: "מדובר בהרעלה מסוכנת שעלולה לגרום לפגיעה משמעותית במערכות חיוניות, ובהן מערכת הנשימה, הלב והמוח. בדרך כלל ילדים כלל אינם שותים חומרים כאלה בגלל הריח החריף שלהם, אך במקרה הזה החומר הועבר לבקבוק שתייה עם פקק קופץ, כך שלא ניתן היה לחוש בריח החריף, מה שהיה מונע מראש ולכן המקרה הזה כל כך נדיר".

לדבריה, הילד הגיע למלר"ד כשהוא במצב של ירידה במצב ההכרה, לאחר הקאות ועם קושי בבליעה - מצב שחייב השגחה צמודה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. "לשמחתנו, בעקבות האבחון המהיר והטיפול הרב־תחומי מצבו השתפר באופן משמעותי", ציינה.

אזהרה דחופה להורים

ד"ר הגר גור סופרמן, מנהלת מלר"ד ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הדגישה: "לצערנו, אנחנו נתקלים לא מעט במקרים של הרעלות ילדים שניתן היה למנוע לחלוטין. כאשר מעבירים חומרים מסוכנים לבקבוקי מים, בקבוקי שתייה או לכלי אוכל, נוצרת מלכודת מסוכנת במיוחד לילדים".

לדבריה, הצוותים הרפואיים נתקלים במקרים של אקונומיקה, מדללי צבע, אנטי־פריז, חומרי ניקוי שונים ואפילו קפסולות כביסה שנראות לילדים כמו ממתקים. "החשיפה לחומרים האלה עלולה לגרום לכוויות קשות במערכת העיכול, לפגיעה בדרכי הנשימה, לצורך בניתוחים מורכבים ואף לנזק בלתי הפיך לכל החיים", הזהירה.

"בית בטוח מתחיל באחסון נכון - כל חומר מסוכן חייב להישאר באריזתו המקורית, להיות נעול ומורחק מהישג ידם של ילדים. אסור להעביר חומרים שאינם מיועדים למאכל או לשתייה לבקבוקים או לכלים המשמשים למזון, גם לא באופן זמני".

האם הוסיפה בסיום: "אני מבקשת מכל ההורים - לעולם אל תשאירו חומרים מסוכנים בבקבוקי שתייה ותמיד תשמרו אותם באריזה המקורית שלהם. אצלנו בבית חומרי ניקוי תמיד נמצאים רחוק מהישג ידם של הילדים, אבל לא חשבנו שדבר כזה יקרה בגלל בקבוק שהושאר על ידי הפועלים".