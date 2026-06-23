מחקר מדאיג: הדור הצעיר מזדקן מהר יותר וההשלכות מסכנות חיים

מחקר חדש שפורסם השבוע בכתב העת Nature Medicine מעלה חשש מדאיג: בני הדורות הצעירים מזדקנים בקצב ביולוגי מהיר יותר בהשוואה לדורות קודמים, גם כאשר משווים אותם באותו גיל כרונולוגי. לפי החוקרים, תופעה זו עשויה להיות קשורה לעלייה בסיכון להתפתחות סרטן בגיל צעיר – מתחת לגיל 55.

המחקר, בהובלת ד"ר רואיי טיאן מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס, התבסס על נתונים מבנק המידע הביולוגי הבריטי (UK Biobank). החוקרים השתמשו בטכנולוגיות מתקדמות של פרוטאומיקה (חקר החלבונים בהיקף נרחב) כדי למדוד "שעוני הזדקנות" של איברים שונים בגוף, ובחנו כיצד קצב ההזדקנות משתנה בין קבוצות גיל שונות.

הממצאים מצביעים על פער ברור בין דורות: אנשים שנולדו בשנות ה-90 הציגו רמות הזדקנות ביולוגית גבוהות בכמעט סטיית תקן שלמה בהשוואה לאלו שנולדו באמצע שנות ה-60, כאשר נבדקו באותו גיל. פער זה תורגם לעלייה של כ-8% בסיכון לסרטן מוקדם, במיוחד בסוגי סרטן כמו ריאות, מערכת העיכול והרחם.

בניתוח מוקדם יותר של אותם חוקרים, שהתבסס על סמנים ביולוגיים בדם ומדד PhenoAge, נמצא כי אנשים שנולדו לאחר 1965 היו בעלי סיכוי גבוה ב-17% להזדקנות מואצת לעומת אלו שנולדו בתחילת שנות ה-50. עוד נמצא כי כל עלייה של סטיית תקן בהזדקנות הביולוגית העלתה משמעותית את הסיכון לסרטן מוקדם – עד 42% במקרה של סרטן ריאות.

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החידוש המרכזי במחקר הנוכחי הוא היכולת לבחון הזדקנות ברמת האיבר המסויים. כך, למשל, נמצא כי הזדקנות מואצת של מערכת החיסון נקשרה לסרטן ריאות מוקדם, בעוד הזדקנות של רקמת השומן נמצאה קשורה לסרטן המעי הגס. ממצאים אלו עשויים בעתיד לאפשר זיהוי מוקדם של קבוצות סיכון באמצעות בדיקות דם מתקדמות.

עם זאת, מומחים מדגישים כי יש לנקוט זהירות בפרשנות. לדבריהם, המחקר מצביע על קשר סטטיסטי אך אינו מוכיח סיבתיות ישירה בין הזדקנות ביולוגית לבין התפתחות סרטן. "העבודה מספקת בסיס חשוב למחקר עתידי, אך אינה מוכיחה שהזדקנות מואצת היא הגורם הישיר לסרטן", נמסר בתגובת מומחים שאסף מרכז Science Media Centre.

החוקרים מציינים כי גיל ביולוגי מושפע ממגוון גורמים סביבתיים ואורח חיים, בהם תזונה, פעילות גופנית, מצב נפשי וחשיפה לזיהומים או מזהמים. לדבריהם, ייתכן שהדורות הצעירים נחשפים מוקדם יותר לשילוב של גורמי סיכון – מה שמאיץ את תהליך ההזדקנות.

המחקר מצטרף למגמה מדאיגה שעליה מצביעים גופי בריאות בעולם, ובהם המכון הלאומי לסרטן בארה"ב (NCI), לגבי עלייה בשכיחות סרטן בקרב מבוגרים צעירים – תופעה שמוגדרת כיום כאתגר בריאותי מתהווה בקנה מידה עולמי.