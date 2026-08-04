בכללית, ארגון הבריאות המוביל בישראל, ממשיכים להרחיב את קמפיין "החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר", הנמצא בימים אלו בעיצומו. לאחר ההיענות הרחבה לקמפיין, יצאה לדרך העונה השנייה עם שורת פעילויות חדשות שנועדו להמשיך ולעודד הפחתת צריכת סוכר והטמעת אורח חיים בריא בקרב הציבור החרדי.

הקמפיין משלב מעטפת הסברה רחבת היקף הכוללת פרסום בתקשורת החרדית ובשלטי חוצות, תשדירים, פעילות שטח, תוכן עשיר, שיתופי פעולה מגוונים, חוברות מתכונים בריאים ותכנים מקצועיים של מומחי כללית.

בין המהלכים הבולטים בקמפיין: ניידת קד"ם משותפת עם רדיו קול ברמה שתגיע למרכזים החרדיים עם פעילויות לילדים, שילוב מסרי הקמפיין במופעי חבורת תרי"ג, הפצת חוברות מתכונים לקינוחים מופחתי סוכר, והקמת מתחם דיגיטלי אינטראקטיבי הכולל משחקים, אתגרי בריאות ופעילויות לכל המשפחה. לראשונה בקמפיין משתתפות גם משפיעניות מהמגזר החרדי, שיציגו בסרטונים אותנטיים כיצד ניתן להפחית את צריכת הסוכר בחיי היומיום.

חידוש נוסף הוא הרחבת הקו הקולי של הקמפיין, הכולל למעלה מ־120 דקות של תוכן מקצועי ממומחי כללית, בשיתוף חברת "ימות המשיח", עם גישה נוחה גם באמצעות קבוצות מידע במגזר החרדי.

מאחורי הקמפיין עומדים עשרות מומחים של כללית מתחומי הרפואה, התזונה וקידום הבריאות, בהם פרופ' רן בליצר, ד"ר סיגל מזור וד"ר עדי בצלאל, דיאטנית קלינית ומנהלת תחום הסוכרת בכללית מחוז ירושלים.

"יצרנו מעטפת תוכן והסברה רחבה מאוד כדי להגביר את המודעות לנושא הפחתת הסוכר בציבור החרדי", אומרת הגב' חנה קוריץ מנהלת תק"ש למגזר החרדי בכללית. לדבריה: "נעשתה חשיבה מאוד מעמיקה על התכנים ועל האמצעים להגיע לכל קהלי היעד, החל מאפיקי פרסום חדשניים ועד למשחקים מונגשים ואינראקטיביים לילדים שמעבירים את המסרים הבריאותיים בצורה חוויתית ומעניינת".

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: "הפחתת צריכת הסוכר היא אחד האתגרים הבריאותיים החשובים של דורנו. אנו רואים שליחות בהנגשת מידע מקצועי, אמין ומותאם לציבור החרדי, מתוך אמונה שגם שינוי קטן בהרגלי החיים יכול להוביל לשיפור משמעותי בבריאות המשפחה כולה. הקמפיין הזה הוא חלק ממחויבותה של כללית להוביל קידום בריאות בכל קהילה ובכל בית".