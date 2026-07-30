מומחי כללית מציגים: 7 הסכנות שכל הורה חייב להכיר

חופשת בין הזמנים היא הזמן של הילדים ליהנות מהים, מהבריכה, מהטיולים, מהקייטנות ומהמפגשים עם חברים. ד"ר ורד ישראלי, המנהלת הרפואית בכללית מחוז ירושלים, וד"ר חנאן נמוז, מנהלת תחום רפואת הילדים בכללית מחוז ירושלים מספרות כי מנסיונן "דווקא בתקופה הזו אנחנו רואות עלייה במקרים של תאונות, פציעות, התייבשויות, טביעות, הרעלות מזון ותגובות אלרגיות. החדשות הטובות הן שרוב המקרים הללו ניתנים למניעה. כמה דקות של תשומת לב, תכנון מוקדם והשגחה נכונה יכולות לעשות את כל ההבדל בין חופשה מהנה לבין ביקור מיותר במרפאה או בחדר המיון."

טביעה היא אחת מסיבות התמותה המובילות בילדים בחודשי הקיץ. היא עלולה להתרחש בתוך שניות, גם בבריכה ביתית, בגיגית, בים או בנחל. חשוב לזכור שילד שטובע בדרך כלל אינו צועק לעזרה, הוא שוקע בשקט. כדי למנוע אסון יש להקפיד על השגחה רציפה של מבוגר אחראי, להישאר במרחק נגיעה מילדים צעירים, לזכור שמצופים אינם מחליפים השגחה ולהעדיף רחצה במקומות שבהם יש מציל.

ילדים מאבדים נוזלים מהר יותר ממבוגרים ולעיתים אינם מזהים שהם צמאים. עייפות, חיוורון, ישנוניות, כאב ראש, הקאות, עור חם, שפתיים יבשות ותסמינים נוספים עלולים להעיד על התייבשות או מכת חום. מומלץ להציע לילדים מים לעיתים קרובות, להימנע מפעילות בשעות החמות, להלביש בגדים קלים ובהירים ולעולם לא להשאיר ילד ברכב, אפילו לא לרגע.

בקיץ הישראלי לא רק קרינת השמש מסוכנת. גם מגלשות, מתקני משחק, חול ומשטחים סינתטיים יכולים להגיע לטמפרטורות גבוהות ולגרום לכוויות בתוך שניות. ההמלצה היא להשתמש בקרם הגנה עם SPF 30 לפחות, לחדש את המריחה מדי שעתיים, לחבוש כובע, לבדוק את חום המתקנים ולהעדיף פעילות בשעות הבוקר או אחר הצהריים.

הטמפרטורות הגבוהות מאפשרות לחיידקים להתרבות במהירות, ולכן מזון שנשאר מחוץ למקרר בים, בבריכה או בפיקניק עלול לגרום להרעלת מזון. חשוב לשמור על המזון בקירור, להימנע מאכילת מזון שעמד זמן רב בחום ולהקפיד על שטיפת ידיים לפני האוכל. במקרה של הקאות או שלשולים יש להקפיד על שתייה ולעקוב אחר סימני התייבשות.

רוב עקיצות היתושים אינן מסוכנות, אך אצל חלק מהילדים הן עלולות לגרום לתגובה מקומית משמעותית או לתגובה אלרגית. מומלץ להשתמש בדוחה יתושים המותאם לגיל, להלביש בגדים ארוכים בשעות הערב באזורים מועדים ולמנוע הצטברות מים עומדים סמוך לבית. במקרה של קוצר נשימה, נפיחות בפנים או קושי בבליעה יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

החופש הגדול מביא עמו גם עלייה במספר השברים, החבלות והפציעות כתוצאה מרכיבה על אופניים, קורקינטים ומשחקי קיץ. כדי לצמצם את הסיכון יש להקפיד על חבישת קסדה, להשתמש במגני ברכיים ומרפקים, ללמד ילדים לרדת מהאופניים או מהקורקינט לפני חציית כביש ולהשגיח עליהם במגרשי משחקים ובפארקי מים.

בנוסף, בתקופת החופש ילדים רבים הולכים לישון מאוחר, מבלים שעות ארוכות מול מסכים ומתעוררים בשעות לא קבועות. לשינוי הזה יש השפעה על מצב הרוח, יכולת הריכוז, התיאבון ואף על מערכת החיסון. מומלץ לשמור ככל האפשר על שעות שינה קבועות, לצמצם שימוש במסכים לפני השינה, לשלב פעילות גופנית מדי יום ולהקפיד על ארוחות מסודרות.

לסיום מדגישות ד"ר ורד ישראלי וד"ר חנאן נמוז כי הקיץ נועד להיות תקופה של חוויות, גילוי והנאה. לדבריהן, רוב התאונות והאירועים הרפואיים המאפיינים את חודשי הקיץ ניתנים למניעה באמצעות מודעות, השגחה והקפדה על כללי בטיחות בסיסיים. לעיתים דווקא פעולה פשוטה – מריחת קרם הגנה, שתיית מים, חבישת קסדה או השגחה רציפה ליד המים – היא זו שמונעת את התאונה הבאה.