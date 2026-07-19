עוקצות 25 יום אחרי המוות: מדוזות מסוכנות הציפו את חופי ארה"ב

מדוזות 'רעמת האריה' ( צילום: שאטרסטוק )

נחילי מדוזות ענק מסוג "רעמת האריה" הציפו בימים האחרונים חופים באזור ניו אינגלנד שבארה"ב, בעיקר במסצ'וסטס, ועוררו התרעות בטיחות חמורות.

המדוזות, הנחשבות לאחת ממיני המדוזות הגדולים בעולם, יכולות להגיע לרוחב של כשני מטרים ולפתח זרועות באורך של עד 36 מטרים. בעיירות שונות פרסמו אזהרות לציבור שלא לגעת במדוזות או בזרועות מנותקות שלהן, גם אם הן נראות מתות. "יש להרחיק ילדים וחיות מחמד ממדוזות שנפלטו לחוף. אין לגעת במדוזות או בזרועות מנותקות, גם אם הם נראים מתים", נמסר בהודעת עיריית בוורלי במסצ'וסטס.

מדוזה 'רעמת האריה' על החוף ( צילום: שאטרסטוק )

מומחים מסרו כי מדובר בנחיל הגדול ביותר באזור מאז 2020. מדוזות מסוג זה ידועות בכך שהזרועות שלהן עלולות לגרום לצריבות כואבות גם זמן רב לאחר מותן, ובמקרים מסוימים תועדו זרועות שנותרו מסוכנות עד 25 ימים לאחר מות המדוזה.

תושבים דיווחו על אלפי מדוזות באזור חופי מסצ'וסטס, מנהאנט ועד סיילם. נציין כי במקרה של עקיצה, ההמלצה היא להסיר בעדינות שאריות של הזרועות בעזרת פינצטה, לשטוף במים חמים ולמרוח משחה מתאימה להקלה על הגירוי.