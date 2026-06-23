חדר אטום המיועד לחולי אבולה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) כי התקבלו תוצאות שליליות לאבולה עבור שני האנשים שנבדקו בימים האחרונים, לאחר ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתחו תסמינים חשודים. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

כזכור, בימים האחרונים דווח על שני מקרים חשודים של אנשים ששבו מאזור ההתפרצות בקונגו ופיתחו תסמינים כגון חום, כאב ראש ושלשול. החשודים הועברו לבידוד במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה, ונבדקו במעבדות משרד הבריאות. ממשיכים לקבל טיפול רפואי על פי ההודעה הרשמית, שני האנשים ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם הבריאותי, אך משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. המשרד הבהיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. פרצה בבכי בכנסת: "אמא מחזיקה את התמונה ובוכה בספסל לבד!", היא דוד הכהן | 14:23 הדירה מחוץ לצוואה: האחיות ניסו לנשל את הבן – וחטפו סטירה דניאל הרץ | 09:00 בהתאם לנהלים, משרד הבריאות השלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים ובחינת קשרים אפשריים. איתור המגעים בוצע בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים, במטרה להבטיח פנייה ממוקדת ומדויקת לאנשים הרלוונטיים.

רופא באפריקה מבצע בדיקת מטוש לחשוד במחלה ( צילום: שאטרסטוק )

מעקב אחר ההתפרצות באפריקה

משרד הבריאות ממשיך לעקוב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי. ההתפרצות הנוכחית, שנגרמת על ידי זן נדיר בשם "בונדיבוגיו", כבר גבתה מאות קורבנות באזור.

ארגון הסיוע הבינלאומי International Rescue Committee הזהיר כי ההתפרצות עלולה להפוך ל"קטלנית ביותר שתועדה" אי פעם, אם לא תינקט פעולה בינלאומית דחופה. הארגון טען כי הנגיף מתפשט מהר יותר מקצב הבלימה שלו, וכי יותר מ-900 מקרים חשודים ולפחות 223 בני אדם כבר מתו.

ההתפרצות כבר אינה מוגבלת לאזורים מרוחקים במזרח קונגו, אלא הגיעה גם לערים מרכזיות ובהן גומה שבקונגו וקמפלה, בירת אוגנדה. בנוסף, דווח על תקיפות אלימות על מתקנים רפואיים ובריחת חולים מאזורי בידוד, מה שמקשה על המאמצים לבלום את התפשטות המחלה.

קריאה לציבור

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר עם משרד הבריאות.

המשרד הבהיר כי ימשיך לעדכן את הציבור ואת הצוותים הרפואיים ככל שיידרש, ומדגיש את חשיבות ההיערכות והמוכנות המערכתית להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.