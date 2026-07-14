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בפער משמעותי

דוח משרד הבריאות קובע: מאוחדת עם זמני ההמתנה הקצרים ביותר לבדיקת MRI

לפי הדוח, זמן ההמתנה במאוחדת מהפניית הרופא ועד ביצוע בדיקת MRI עומד על כ-35 ימים בלבד | נתון זה מוביל בפער משמעותי על פני כל שאר קופות החולים, המופיעות בדוח הרחק מאחור בפער ניכר (בריאות)

כב
מקודם |
דוח משרד הבריאות (צילום: באדיבות המצלם)

דוח מיוחד של משרד הבריאות סוקר לראשונה את זמני ההמתנה לניתוחים בבתי החולים השונים וכן את זמני ההמתנה לביצוע בדיקת הדמיית MRI בקופות החולים השונות.

לפי הדוח, פרק הזמן הארוך ביותר בתהליך הוא ההמתנה שבין אישור הבדיקה בקופת החולים לבין ביצועה, ואילו אישור ההתחייבות עצמו מתקבל בדרך כלל בתוך ימים בודדים.

באיזו קופת חולים תמתינו הכי הרבה זמן מהפניית הרופא ועד לביצוע בדיקת MRI? לפי הדוח, זמן ההמתנה הממוצע בכללית עמד על 63.7 ימים, במכבי 50.6 יום, בלאומית 46.4 יום, וזמן ההמתנה הקצר ביותר היה במאוחדת: 35.5 יום.

הדוח מצביע גם על השקעה משמעותית שביצעה המדינה בתחום בעשור האחרון. מספר מכשירי ה-MRI בישראל גדל מעשרה בלבד בשנת 2025 ליותר מ-70 מכשירים בשנת 2025, גידול של 600%. ואילו שיעור הבדיקות נפש גדל פי ארבעה – נתונים שהובילו לשיפור ניכר בזמינות הבדיקות, גם באזורי הפריפריה.

ואולם הנתון הבולט ביותר בדוח מצביע, כאמור, על זמן ההמתנה הקצר ביותר לביצוע בדיקה, במאוחדת, בפער ניכר על פני כל שאר קופות החולים, והעומד על כ-35 יום בלבד.

במאוחדת הביעו שביעות רצון מהנתונים המדברים בעד עצמם ואמרו כי הדוח הרשמי של משרד הבריאות מוכיח כי מאוחדת לא רק נאה דורשת אלא גם נאה מקיימת בזמינות הגבוהה לכל המטופלים ובהיענות החיונית לביצוע בדיקה זו, שהיא שלב משמעותי ומקדם לפציינטים שונים וכי לא אחת ולא שתיים הבדיקה המוקדמת מצילה חיים.

משרד הבריאותמאוחדתבדיקת MRI
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