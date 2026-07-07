במסגרת חקירה משותפת מורכבת של רשות המסים ומשרד הבריאות, שנמשכה למעלה משנה, נעצרו אתמול (שני) ארבעה חשודים בחשד לייצוא מסחרי של סטרואידים אנבוליים האסורים לשימוש ואסורים בייצוא לחו"ל. החשודים פעלו במשך כשנתיים באמצעות הצהרות כוזבות על משלוח מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים משמעותיים.

החקירה נוהלה ברשות המסים על ידי יחידות האכיפה של בית מכס מרכز, חקירות מכס ומע"מ חיפה, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה - יהלום, יחידת מודיעין של רשות המסים, יחידת הכלבנים של מטה הסמים במינהל המכס ובשיתוף האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות.

סטרואידים מסוכנים במסווה של קוסמטיקה

סטרואידים אנבוליים מוגדרים כחומרים אסורים ומסוכנים, הנפוצים בעיקר בקרב ספורטאים ומתעמלים, ומשמשים לעיתים קרובות באופן לא חוקי לצורך הגדלת מסת שריר ושיפור ביצועים ספורטיביים. השימוש בחומרים אלו עלול לגרום לתופעות לוואי קשות, בהן פגיעה במערכת הלב וכלי הדם, פגיעות נוירולוגיות, אי ספיקת כליות, פגיעות שונות בפוריות, בעיות הורמונליות, דיכאון, תוקפנות ועלייה בלחץ הדם.

מהחקירה עולה כי במהלך השנים 2023-2025 נשלחו מסניפי דואר שונים ברחבי הארץ חבילות מישראל לארה"ב שהוצהר כי הן מכילות מוצרי קוסמטיקה שונים. חלק מהחבילות נרשמו עבור לקוחות פיקטיביים ונשלחו לכתובות פיקטיביות, ולאחר שלא נדרשו על ידי הנמענים - הוחזרו לארץ ובתוכן נמצאו סטרואידים אנבוליים ותרופות.

רשת ייצור והפצה מקיפה

עוד עולה מהחקירה כי החשודים רכשו בארץ ובחו"ל, על שמם ועל שמות אחרים, בקבוקים, פקקים, חומרים כימיים, מדבקות ואביזרים נוספים, אותם העבירו למקומות מסתור לצורך ייצור הסטרואידים האנבוליים. על פי החשד, החשודים אף מכרו את המוצרים באופן בלתי חוקי למועדוני כושר ולעוסקים בפיתוח גוף בארץ.

בנוסף, על פי החשד החשודים לא דיווחו כלל על הכנסותיהם בשנים 2023-2025 לרשויות המס וההכנסות נאמדות במיליוני שקלים, כאשר התמורה הועברה בחלקה באמצעות מטבעות דיגיטליים - דבר שהקשה על המעקב אחר זרימת הכספים.

חקירה סמויה ומעצרים

בתום חקירה סמויה שנוהלה במשך למעלה משנה ברשות המסים בשיתוף משרד הבריאות, נפתחה השבוע חקירה גלויה. במהלכה, לאחר ביצוע חיפוש ותפיסת מסמכים שונים, נעצרו ארבעת החשודים בחשד לייצור, הפצה, מכירה וייצוא לחו"ל של חומרים אנבוליים האסורים ביצוא, וכן באי דיווח על ההכנסות.

מעצרם של החשודים הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון עד יום חמישי. מדובר בחקירה מורכבת ורחבת היקף שכללה עבודה מודיעינית מורחבת לחשיפת המקומות העומדים בראש הרשת וכן לאתר את הבלדרים השונים.

יצוין כי סחר לא חוקי בסטרואידים אנבוליים לצורך פיתוח גוף ושיפור ביצועים עלול לסכן את בריאותו ואף את חייו של המשתמש ונחשב עבירה פלילית. רשויות האכיפה ממשיכות לפעול נגד רשתות הברחה והפצה של חומרים מסוכנים אלו.