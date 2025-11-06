עשרות מגדולי הפוסקים ורבני ישראל, מכל הזרמים והעדות, חתמו השבוע על "קול קורא" חד משמעי העוסק בחובת מתן החיסון נגד מחלת החצבת, לאחר התפשטות מדאיגה של המחלה בקרב ילדי ישראל ופטירתם של מספר תינוקות שלא חוסנו. הקול הקורא נכתב ביוזמה של קופת חולים מאוחדת, המובילה את תחום הבריאות וזוכה לאמון הציבור החרדי בכל רחבי הארץ, ולאור דאגתם הכנה של רבני ישראל ופוסקי ההלכה המובהקים בדורנו, מהמצב המחריף והולך של נתוני החצבת.

לפי נתוני משרד הבריאות, העוקב אחר התפשטות התחלואה המדאיגה, עולה כי למעלה מ-600 מטופלים כבר אושפזו עקב מחלת החצבת מתחילת העונה, מתוכם 12 עודם מאושפזים, ולצערנו, 8 כבר נפטרו לאחר שנדבקו בנגיף החצבת. הנתונים הללו מעידים על עלייה חדה בשבועות האחרונים, כאשר 50% מהמאושפזים הפעילים אינם מחוסנים כלל.

בין החתומים על הקול הקורא נמנים הראשון לציון הגר"ד יוסף, הגר"ש מחפוד, חבר מועצגה"ת הגר"ד כהן, פוסקי ההלכה המובהקים כהגר"נ נוסבוים, הגר"א וייס ועוד - לצד שורה של רבני ערים ורבני שכונות, מורי צדק ורבני קהילות מכל העדות והחוגים.

הרבנים פותחים את קריאתם בציון העובדה הקשה: "לאחר שנתבאר לנו על ידי רופאי מאוחדת המומחים לדבר, על דבר התפשטות מחלת החצבת המסוכנת בקרב ילדי ישראל - ולצערנו כבר אבדו כמה וכמה נפשות יקרות מישראל מחמת מחלה זו רח"ל, ובתוכם תינוקות שנלקחו לבית עולמם בדמי ימיהם לאחר שלקו בחצבת ולא חוסנו".

הרבנים מציינים כי את אזהרות התורה על שמירת הגוף והנפש, ולאחר מכן הם קובעים באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי "היות והוברר כי החיסון נגד מחלת החצבת בדוק ומנוסה, ויעילותו הוכחה בארץ ישראל ובעולם כולו, לפיכך חייבים כל אב ואם לחסן את ילדיהם על פי הוראות הרופאים ורשויות הבריאות, וכן חייב כל אדם בחיסון עצמו אם טרם חוסן כדין".

במקביל לחובה זו המוטלת על כל אדם באשר הוא, הרבנים מזהירים בקריאתם מפני הזנחת הנושא וביטול הסכנה בהינף יד, חלילה. משום שלדבריהם "מי שמזניח עניין זה ומתרשל בו הרי הוא עובר על איסור חמור של 'לא תעמוד על דם רעך', ובפרט שבכך עלול להדביק ולהזיק לאחרים ובכלל זה לתינוקות או לנשים ולחולים שאינם יכולים להתחסן מסיבות רפואיות, והרי זה דומה לשופך דמים ח"ו".

הרבנים מדגישים במיוחד את שיתוף הפעולה עם מאוחדת, וכותבים כי "חובה עלינו לנהוג כפי שמורים לנו המומחים של מאוחדת הנאמנים בתחום הבריאות, ואף פועלים רבות להביא את החיסונים למרפאותיהם באופן המתאים לדרכי הצניעות".

הרב משה ברים, מנהל המגזר החרדי במאוחדת מציין כי נציגי מתאמי קשרי הקהילה של מאוחדת פנו באופן אישי לכל אחד מהרבנים, והבהירו את חומרת המצב. נציגי מאוחדת התקבלו בחום על ידי הרבנים וכולם פה אחד תמכו ואף הוסיפו ודרבנו את נציגי הקופה להגביר את המאמץ להעלות את המודעות בציבור לצורך הבהול בחיסון נגד חצבת. הרבנים אף שיבחו את הפעילות בנושא, והדגישו כי זו היא הדוגמה הטובה ביותר של "כל המציל נפש אחת מישראל".

הרב ברים ציין עוד כי "הפעילות להגברת המודעות הציבורית לחשיבות חיסוני החצבת עמדה בראש מעייננו בשעה שפנינו יחד עם מתאמי קשרי הקהילות לרבנים החתומים על הקול הקורא, וזאת כחלק ממאמץ החירום של מאוחדת להגברת המודעות לחיסונים בקרב המגזר החרדי, לרבות הקמת עמדות חיסון מיוחדות ומותאמות".

במאוחדת מדגישים כי החיסון נגד נגיף החצבת הינו זמין ללא עלות, וקוראים להורים שלא חיסנו את ילדיהם לפנות בדחיפות למרפאות, ללא כל דיחוי.