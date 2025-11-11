מכבי שירותי בריאות מובילה את מהפכת ה AI

מנכ״לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי, השתתפה בפאנל מנכ״לים בנושא שימוש ב-AI במערכת הבריאות של ועידת למענכם ה-3 שהתקיימה באוניברסיטת רייכמן, וחשפה את הובלתה של מכבי בשילוב ה-AI בעולם הרפואה בגישה חדשנית ומקצועית.

״עולם הבריאות עובר מהפכה. העשור הנוכחי הוא עשור קריטי וההשפעה של ה-AI על הפרקטיקה הרפואית היא דרמטית. השינוי לא נובע רק מהטכנולוגיה - אלא מהאופן שבו אנחנו משלבים אותה בעבודת הרופאים, במסע המטופל ובאסטרטגיה הארגונית. בשנתיים האחרונות השקענו במכבי בביסוס של תשתיות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם שכבר היום מאפשרות לנו להטמיע את הפתרונות המובילים בשוק הבריאות".

דדון-לוי שיתפה על התוכניות העתידיות של מכבי בתחום. "אנחנו עובדים היום על כחמישים פרויקטים ומחקרים בבינה המלאכותית בתחום הקליני, השירותי והניהולי", אמרה, "ובימים אלה אנחנו מקימים במכבי מרכז חדשנות חדש, שמאחד תחת קורת גג אחת את תחומי ה-AI, הדאטה, המחקר והרפואה הגנומית שיאפשר לנו פיתוח ויישום של פתרונות עתידיים. מה שמנחה אותנו הוא לא לרוץ אחרי גימיקים וטרנדים, אלא להיות ממוקדים בתהליכים שיהיו פורצי דרך ומשני מציאות ועם ערך משמעותי לחברינו״.