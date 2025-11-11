כיכר השבת
למענכם

מכבי שירותי בריאות מובילה את מהפכת ה AI

מנכ״לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי, השתתפה בפאנל מנכ״לים בנושא שימוש ב-AI במערכת הבריאות של ועידת למענכם ה-3 שהתקיימה באוניברסיטת רייכמן, וחשפה את הובלתה של מכבי בשילוב ה-AI בעולם הרפואה בגישה חדשנית ומקצועית | "בימים אלה אנחנו מקימים במכבי מרכז חדשנות חדש, שמאחד תחת קורת גג אחת את תחומי ה-AI, הדאטה, המחקר והרפואה הגנומית שיאפשר לנו פיתוח ויישום של פתרונות עתידיים"

אמ
מקודם |
מתוך ועידת "למענכם" (צילום: מכבי שירותי בריאות)

מנכ״לית מכבי שירותי בריאות סיגל דדון-לוי, השתתפה בפאנל מנכ״לים בנושא שימוש ב-AI במערכת הבריאות של ועידת למענכם ה-3 שהתקיימה באוניברסיטת רייכמן, וחשפה את הובלתה של מכבי בשילוב ה-AI בעולם הרפואה בגישה חדשנית ומקצועית.

״עולם הבריאות עובר מהפכה. העשור הנוכחי הוא עשור קריטי וההשפעה של ה-AI על הפרקטיקה הרפואית היא דרמטית. השינוי לא נובע רק מהטכנולוגיה - אלא מהאופן שבו אנחנו משלבים אותה בעבודת הרופאים, במסע המטופל ובאסטרטגיה הארגונית. בשנתיים האחרונות השקענו במכבי בביסוס של תשתיות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם שכבר היום מאפשרות לנו להטמיע את הפתרונות המובילים בשוק הבריאות".

דדון-לוי שיתפה על התוכניות העתידיות של מכבי בתחום. "אנחנו עובדים היום על כחמישים פרויקטים ומחקרים בבינה המלאכותית בתחום הקליני, השירותי והניהולי", אמרה, "ובימים אלה אנחנו מקימים במכבי מרכז חדשנות חדש, שמאחד תחת קורת גג אחת את תחומי ה-AI, הדאטה, המחקר והרפואה הגנומית שיאפשר לנו פיתוח ויישום של פתרונות עתידיים. מה שמנחה אותנו הוא לא לרוץ אחרי גימיקים וטרנדים, אלא להיות ממוקדים בתהליכים שיהיו פורצי דרך ומשני מציאות ועם ערך משמעותי לחברינו״.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבריאות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר