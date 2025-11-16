בעקבות עליה מדאיגה בחודשים האחרונים של תחלואת החצבת בישראל, מכבי ממשיכה לקרוא לחבריה תושבי העיר בני-ברק להתחסן לחצבת במרכזים הרפואיים ברחבי העיר המבצעים חיסונים באופן נרחב וממוקד וללא צורך בקביעת תור מראש. זאת, כהמשך לפעילותה לאורך התקופה על מנת למנוע את המשך התפשטות הנגיף, באמצעות קריאה לחברים לגשת להתחסן בעצמם אם אינם מחוסנים כפי המלצת משרד הבריאות, וכן לחסן את הילדים בחיסון שהוכח כמגן מפני החצבת ומונע את התפשטות המחלה.

מבצע החיסונים ממשיך את פעילותו בצורה נרחבת כדלהלן: במרכז הרפואי רבי עקיבא 86 במוצ"ש הקרוב בין השעות 19:00-22:00 ובימים א'-ה' בין 8:00-22:00, במרכז הרפואי כהנמן 64 ביום א' הקרוב בשעות 8:00-12:00, לאחר מכן בין 16:00-18:00 ובימים ב', ג', ה' בין 8:00-12:00, וכן ביום ד' בין 8:00-18:00. בנוסף, במרכז הרפואי ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 12 בימים א'-ה' בין השעות 15:00-19:00, ובמרכז הרפואי קריית הרצוג רח' צבי הרלינג 5 בימים א'-ה' בין השעות 15:00-19:00.

"חסנו את הילדים לחצבת בהקדם האפשרי. זה מציל חיים!", אומר משנה למנכ"לית מכבי וראש חטיבת הבריאות ד"ר ערן רוטמן, שהוא גם מומחה ברפואת המשפחה. "החצבת היא מחלה ויראלית מסכנת חיים, שיכולה גם לגרום לנכות קשה ויש לה חיסון פשוט ולכן זו טעות גדולה לא להתחסן ולחסן את הילדים. החיסון של חצבת קיים כבר עשרות שנים והתחסנו בו מיליונים רבים בכל העולם. הבטיחות שלו הוכחה ולכן אין כל חשש להתחסן. מרפאות האחיות בכל רחבי הארץ ערוכות על מנת לחסן ללא תור את כל המגיעים, ואני מבקש – תלכו להתחסן בהקדם!".

ראש מחוז המרכז במכבי, מר דניאל ברמן: "אנו מעמידים אפשרויות נרחבות לטובת חברי מכבי לקבל את החיסון שהוכח כמונע את התפשטות נגיף החצבת ומקרים קשים שלו כתוצאה מסיבוכים רפואיים. כל אחד יכול למצוא את האפשרות שמתאימה לו בארבעה מרכזים רפואיים ברחבי העיר ואנו מוסיפים לקרוא לתושבי העיר להגיע ולהתחסן כדי להציל חיים".