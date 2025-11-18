'לאומית' רותמת את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לטובת מבוטחיה

כששירות מצויין וקידמה טכנולוגית נפגשים, התוצאה המתקבלת היא דיוק, יעילות, חסכון ושדרוג נוסף לשירות למבוטח. וזה הצעד שמובילים בלאומית שירותי בריאות, תוך ניצול הקידמה הטכנולוגית בצורה תקדימית וייחודית.

הבינה המלאכותית הגנרטיבית (GenAI), כזו שיודעת לנתח את הנתונים המועברים לה וליצור מהם דבר חדש ומושלם, כבר מחוללת מהפכה במערכות הבריאות בארץ ובעולם, משיפור תהליכי אבחון, דרך ניהול חוויית המטופל ועד לבקרת תהליכים תפעוליים מורכבים.

בלאומית שירותי בריאות זיהו את ההזדמנות המיוחדת, ובשיתוף עם מטריקס DnA היא בין הגופים הראשונים בישראל שמיישמים את היכולת הזו בתהליכי בקרה על מסמכים רפואיים המגיעים מבתי החולים, תהליך שבוצע עד לאחרונה באופן ידני על ידי רופאים וצוותים רפואיים. התשתית הייחודית שהוקמה עבור לאומית, תאפשר מגוון רחב של יישומים נוספים, שישפרו דרמטית את השירות למבוטחי הקופה.

למה זה חשוב?

כיום, כאשר מטופל עובר הליך בבית החולים, הוא מצויד במסמכים כמו טופס 17, שמאושר מראש או בדיעבד על ידי קופת החולים. לאחר שהוא מעביר את הטופס לבית החולים, מבחינתו נושא התשלום נסגר. אך עבור הקופה, שנושאת באחריות הכוללת לדאוג למבוטחיה ולוודא ניצול יעיל של כספי הציבור, העבודה רק מתחילה.

ללא ממשק מסודר מול בתי החולים, צוותי בקרה, הכוללים רופאים ומתמחים, נדרשים לעבור על כל סט מסמכים שמוגש, להשוות בין המידע שהעביר בית החולים לבין המידע שהעביר המטופל, ולוודא התאמה מלאה בין הסכומים לבין הפרוצדורות שבוצעו בפועל. התהליך הידני הזה גוזל משאבים רבים: זמן יקר של רופאים, שחיקה גבוהה של צוות רפואי, כל זאת לצד סיכון מובנה לטעויות אנוש, שעלולות להוביל לאובדן כספים משמעותי.

בדיוק כדי לחסוך את כל השלב הזה, בחרה לאומית שירותי בריאות בחרה להטמיע כאמור פתרון חדשני מבוסס GenAI שפותח על ידי חברת מטריקס DnA, ומאפשר חילוץ והשוואת מידע בין מסמכים רפואיים באופן אוטומטי ומדויק. הפתרון יודע לזהות חיובים תקינים שאינם דורשים בקרה ידנית, וכך חוסך זמן ומשאבים, הוא מזהה חיובים חריגים או לא תקינים ומספק הסבר ברור ומנומק, מה שמאפשר טיפול מהיר בטעויות וזירוז תהליך הערעור במידת הצורך. מעבר לכך, המערכת מזהה פוטנציאל לערעור גם במסמכים שלא נבדקו ידנית, וכך מצליחה לאתר כספים שאחרת היו נופלים בין הכיסאות.

איך זה נולד?

רח"ט כספים, הראל שרעבי, רואה לנגד עיניו את ההתייעלות במערכת הציבורית, לטובת פינוי מקורות לשיפור איכות הרפואי, והרחבת היכולות לתת שירות על סמך המשאבים שיתפנו מחיוב שגוי. הראל, בעל חזון ותפישה, הבין את הפוטנציאל האפשרי בשימוש בבינה מלאכותית.

אבל בין הרצון לביצוע, יש עוד שלבים רבים. וכך בין האתגרים המרכזיים של הפרויקט היה הצורך לשלב בין מערכות "לגאסי" מיושנות (כינוי למערכות ישנות, אותן כל חברה לצורך העניין, מקבלת בירושה מהדורות הקודמים) לבין טכנולוגיה חדשנית. למשל, לקחת מידע ממערכות לגאסי ישנות, ולעבד אותו כך שיהיה מובן ומדויק עבור מודל ה-LLM. נוסף על כך, הושם דגש מיוחד על נושא האמינות, כי היתה חובה לוודא שהמערכת לא רק מזהה פערים, אלא גם מסבירה את הממצאים בשפה רפואית מקצועית. לצורך כך, שולבו בפתרון כמה מודלים, אחד שהתמקד בהשוואה ובקרה, ואחר שהתמקד ביכולת לנמק באופן ברור, ובשפה שהרופאים רגילים לעבוד אתה.

הממשק האוטומטי שנבנה בין בתי החולים לבין קופת חולים לאומית מהווה תשתית טכנולוגית שיכולה לשמש בסיס לשורה של שירותים חדשים. מהלך זה עשוי בעתיד לשפר משמעותית את חוויית המטופלים, למשל, באמצעות שקיפות מלאה של פרוצדורות, חיובים ותהליכים רפואיים.

הגב' ר' יעקבי, סמנכ"לית מערכות מידע בלאומית שירותי בריאות, מוסיפה ואומרת כי "אנחנו גאים להיות בחזית הטכנולוגית של מערכת הבריאות בישראל. טכנולוגיית GenAI מאפשרת לנו כיום לעשות הרבה יותר למען ייעול ושיפור פעילות מערכות הבריאות. הטמעת מערכת הבקרה האוטומטית על מסמכים רפואיים, שפותחה בשיתוף פעולה הדוק עם מטריקס DnA, מאפשרת לנו לנתב כוח אדם רפואי למשימות איכותיות ולשפר משמעותית את היעילות התפעולית. בעקבות הפרויקט, אנו צפויים לחסוך בהיקף שלמיליוני שקלים בשנה. החיסכון הזה מאפשר לנו להקצות משאבים נוספים– לרווחת מבוטחי הקופה ולטובת תחומים נוספים".

התהליך הייחודי, בוצע בשלב ראשון בפרויקט שלא נוגע באופן ישיר למבוטחים, וההחלטה על כך מוכיחה את עצמה. דווקא התפיסה השונה להתחיל את הפרויקט בצד האדמיניסטרטיבי, על מנת למזער סיכונים ולאפשר קידום מהיר, הוביל להצלחה גדולה. ובמקביל לאומית כבר מפתחת שימושים אחרים מבסס GAI, ועושה שימוש נרחב בבינה לטוב פיתוח יעיל ומתקדם של פרויקטים חדשניים אחרים

בחברת מטריקס DnA אומרים כי "אנו שמחים לקחת חלק בפרויקט משמעותי, שמוביל לייעול תהליכים, לחיסכון במשאבים ולהפחתת עומס אדיר על הצוותים הרפואיים. עבדנו בשיתוף פעולה צמוד עם צוות לאומית כדי להבין לעומק את צרכי הבקרה המורכבים, וביחד בנינו פתרון גמיש ומדויק שיודע לחלץ נתונים ממסמכים רפואיים מורכבים, לבצע השוואות ולהפיק נימוקים בשפה רפואית מקצועית. שיתוף הפעולה עם קופת חולים לאומית היווה עבורנו הזדמנות להראות כיצד טכנולוגיית GenAI יכולה לפתור בעיות אמיתיות, ולייצר ערך משמעותי במערכת הבריאות".