כללית משיקה קמפיין למערכת בינה מלאכותית חדשנית פרו אקטיבי אשר מסייעת לרופאי המשפחה להעניק טיפול רפואי מדויק, יוזם ומותאם אישית. המערכת, אשר מחוללת מהפיכה ברפואת המשפחה, סורקת מדי לילה מיליוני תיקים רפואיים של מטופלי כללית, מצליבה נתונים אישיים עם הנחיות קליניות עדכניות מהארץ ומהעולם, מתעדפת מטופלים בסיכון גבוה לתחלואה ולהידרדרות במצב הרפואי ומציגה לרופאים המלצות רפואיות מותאמות אישית, ובהן: הפניית מטופלים לבדיקות, הפניית מטופלים לרופאים יועצים מומחים, התחלה או שינוי של טיפול תרופתי.

מערכת הפרו אקטיבי הינה ייחודית מסוגה בעולם, שעוזרת לרופאי משפחה לזהות מטופלים הזקוקים להתערבות רפואית, פותחה בכללית, ופועלת מזה זמן, היא מוטמעת כעת אצל כל רופאי המשפחה ומתרחבת לתחומי רפואה נוספים, תוך שילוב מידע רפואי ממקורות חדשים וחדשניים. היא מזהה באמצעות מודלי בינה מלאכותית מטופלים הזקוקים לתשומת ליבם של הרופאות והרופאים, שלאו דווקא פנו מיוזמתם למרפאה, ומתריעה על כך בפני הצוות הרפואי. המערכת פועלת כיום בתחומים קליניים שונים, כגון סוכרת, גורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם, לרבות יתר לחץ דם והשמנת יתר, אוסטאופורוזיס (דלדול עצם וסיכון לשבר), דלקת כבד נגיפית, תחומים שונים של ניטור טיפול תרופתי ותהליכי אבחון קריטיים. המערכת מתרחבת כל העת - וכך תיתן בקרוב מענה גם לתחום בריאות הנפש – לזיהוי וטיפול במצבים כמו דכאון וחרדה.

מדי חודש כ-100,000!!! המלצות טיפול חדשות (מתוך מאות אלפי המלצות) מאושרות ומופקות ע"י רופאי המשפחה. ברגע שרופא המשפחה מאמץ ומאשר המלצה שהפיקה המערכת, המטופל יקבל הודעה יזומה במסרון ובאפליקציה עם פירוט ההמלצות והבדיקות שעליו לבצע באופן שקוף ונגיש.

לדברי פרופ' דורון נצר, ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה בכללית: "המערכת אינה תחליף לרופא. לא מדובר בעוד צ'אט מבוסס בינה מלאכותית אלא במערכת אשר מובילה למהפכה בעבודת הצוותים הרפואיים. מדובר בכלי מסייע אשר מאפשר לרופאים לנתח כמויות עצומות של מידע על ידי הצלבת נתונים מהתיק הרפואי האישי אל מול מאגרי מידע כדי לייצר המלצות טיפול יזומות, מבוססות ראיות. המערכת מאפשרת עבודה פרואקטיבית למניעת הידרדרות במצב המטופלים ומאפשרת להעניק טיפול רפואי יוזם ומדויק יותר".

בשנה הקרובה המערכת צפויה לשלב נתונים ממקורות שעד כה לא שולבו במערכת המלצות לרפואת משפחה. אחד החידושים המשמעותיים הוא שילוב מידע גנטי אישי – לראשונה בעולם – כדי להציע טיפול מותאם לפרופיל הגנטי של המטופל. לדוגמה, מטופל הזקוק לטיפול בשומנים בדם יקבל המלצה לתרופה המתאימה לו ביותר על בסיס הנתונים הגנטיים, מה שמפחית תופעות לוואי וחוסך ניסוי וטעייה.

פרופ' רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בכללית, מוסיף: "המערכת אשר החלה ככלי תומך החלטה לרופא, הופכת כעת לשותפה בטיפול היומיומי. אנחנו עוברים מרפואה מגיבה שמחכה למטופל שמגיע עם תלונה, לרפואה יוזמת ומונעת שפונה אליו עוד לפני הופעת תסמינים – המלצות שיכולות למנוע הידרדרות, לזהות סיכונים מוקדם ולשפר את איכות חייו. המערכת משמשת כשותפה מקצועית ותומכת החלטה לצוותים הרפואיים. גופים רבים בעולם שואפים לתת רפואה מנבאת, יוזמת ומונעת, אבל רק בכללית הצלחנו ליצור מסגרת מנוהלת, מפוקחת ואחראית שמממשת את החזון, עם היקף חסר תקדים של 100,000 המלצות שכבר מאושרות ומופקות מדי חודש. מדובר בתשתית שהקדימה ארגוני בריאות רבים בעולם".

אבי עטיה, סמנכ״ל חטיבת מערכות מידע ודיגיטל בכללית: “המערכת פותחה כמערכת ליבה טכנולוגית, המחברת בין דאטה רפואי רחב-היקף, אלגוריתמיקה מתקדמת ועולמות ניהול מוצר קליניים. זהו מהלך שנשען על עבודת צוותים רב-תחומיים הכוללים מפתחים, חוקרים ומנהלי מוצר שיחד שפעלו ע"מ להפוך בינה מלאכותית מכלי תיאורטי, לפתרון יישומי הפועל בקנה מידה ארגוני יומיומי עבור הצוותים במרפאות כללית. היכולת להטמיע מערכת כזו בליבת עבודת רפואת המשפחה היא הישג טכנולוגי משמעותי ומהווה אבן דרך נוספת במפגש בין חדשנות דיגיטלית מתקדמת לרפואה קלינית מצוינת.”

שימוש בבינה מלאכותית בתחום טיפול הרפואי מעורר שאלות וחששות בציבור ולכן בכללית שמים דגש על שקיפות ובניית אמון. כל המלצה שמופקת ע"י רופא המשפחה מאושרת אישית על ידיו והמטופל מקבל הודעה מפורטת בנושא. המידע מוצג בצורה ברורה והרופא זמין לשיחה ולהסברים למטופלים- כך נוצרת חוויית טיפול רציפה, מותאמת אישית ומבוססת אמון.

כללית, כארגון הבריאות הגדול בישראל עם כ-5 מיליון לקוחות, מובילה חדשנות רפואית ושילוב כלים מבוססי מידע ובינה מלאכותית, כדי להבטיח טיפול נכון, לחולה הנכון, בזמן הנכון.

המערכת פותחה ומופעלת כתשתית ליבה ופועלת על גבי תשתיות מאובטחות העומדות בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה והיא זוכה להתעניינות של ארגוני בריאות בעולם. חברת דלוייט, פרימת רואי חשבון בינלאומית, ציינה בסקירה כי המערכת היא דוגמה למודל חדשני אשר מדגים כיצד מערכת בריאות אינטגרטיבית גדולה יכולה לעבור באופן שיטתי מטיפול תגובתי לרפואה פרואקטיבית, חיזויית ומונעת בקנה מידה רחב – לחזק את רפואת הקהילה, להפחית עומסים על בתי החולים, ולבסוף להשיג תוצאות בריאות טובות יותר עבור מיליוני מטופלים.

לדברי מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "כארגון הבריאות הגדול בישראל, כללית מובילה בכל הפרמטרים המקצועיים תוך הטמעת טכנולוגיות הקצה המתקדמות ביותר בעולם הרפואה. היופי הייחודי במהפכת הרפואה הפרואקטיבית טמון בכך שכל הקידמה והעוצמה המחקרית מתרחשות בתוך המערכות המערכתיות של 'כללית', מבלי שהלקוח נדרש לשנות כהוא זה מאורח חייו או להחזיק בפלטפורמה דיגיטלית כלשהי.

אנחנו שוקדים על ניהול הידע והסיכונים ברמה הגבוהה ביותר כדי להעניק לרופא את הכלים הטובים ביותר, כאשר המידע הקריטי והמציל חיים הזה מונגש ללקוחותינו בקהילה באופן המותאם להם ביותר, אם בשיחה אישית מהמרפאה ואם באמצעי התקשורת הכשרים. המטופל נשאר במתחם המוגן שלו, בעוד שכל עוצמת החדשנות של הארגון פועלת עבורו מאחורי הקלעים בהתאמה מלאה".