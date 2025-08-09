כיכר השבת
מסע הבקר בשומרון: ארבעה ימים של חציית מרחבים בין היישובים

עדר בקר נדיר במסעו חצה מאות דונמים של שטחים פתוחים, עצר ליד נחלים ויישובים, והגיע ליעדו – עדות להתפתחות החקלאות האזורית ולחופש התנועה במרחבי השומרון (בארץ)

עדר הבקר צועד (צילום: מועצה אזורית שומרון)

עדר בקר גדול יצא לדרך מהשטחים הפתוחים הסמוכים לשמורת נחל קנה, ובמשך ארבעה ימים חצה את מרחבי השומרון. במהלך המסע, שפרש על פני מאות דונמים, העדר עצר להתרעננות בבריכות נחל קנה, עבר דרך קדומים ונחל תאנים, ולבסוף הגיע לחוות מעוז שאול.

העברת הבקר התקיימה במסגרת שיתוף פעולה בין בעלי חוות, שנועד לאזן את שטחי המרעה ולהבטיח את הזנת העדרים. אם בגולן מדובר במחזה שכיח, הרי שבשומרון זו יוזמה נדירה הממחישה את התבססות החוות ואת היכולת לנוע בחופשיות במרחבים הפתוחים.

במועצה האזורית שומרון רואים במסע הזה סמל להתפתחות החקלאות המקומית. "המראות המרהיבים האלו הם לא רק בסגנון נשיונל ג'יאוגרפיק, אלא תמצית הציונות והחקלאות שבונה ומחזקת את הארץ", אמר ראש המועצה, יוסי דגן.

