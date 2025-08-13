לא תאמינו רב-נגן מטורף שמנגן על 111 כלים ב-111 שניות | צפו

לוק פיקמן, הידוע בכינויו "מטורף כלי הנגינה" (Instrument Maniac), מדהים את עולם המוזיקה עם אוסף כלי הנגינה העצום שלו מכל קצוות תבל. התואר "רב-נגן" (multi-instrumentalist) הוא בהחלט לשון המעטה במקרה שלו.

אוספו של פיקמן רק גדל. ובסרטון ומרתק שאורכו דקה ו-51 שניות, הוא מבצע יצירה מוזיקלית שלמה באמצעות לא פחות מ-111 כלי נגינה. בין הכלים הרבים, ניתן למצוא כמה שמות פחות מוכרים ואף משונים, כמו אוטאמאטון (otamatone), פלקסאטון (flexatone), ושני סוגים שונים של סטיילוֹפוֹנים (stylophones).

פיקמן מקפיד לציין את יצרן כל כלי נגינה בסרטון, מה שמוסיף מעט הומור: עבור המנסרה המוזיקלית (musical saw) הוא מציין "המוסך" כיצרן, ואילו את קונכיית הים הוא מזהה כיצירתו של "האוקיינוס". הישגיו של פיקמן ממשיכים להפגין את מומחיותו הייחודית ובעיקר מכניסים לקצב.