תושב ניונן שבמדינת ג'ורג'יה רשם היסטוריה כשהפך לזוכה הבודד הגדול ביותר בלוטו מגה מיליונס, לאחר שכרטיס שרכש הניב לו פרס עתק של 980 מיליון דולר. ההגרלה התקיימה ביום שישי האחרון והכרטיס הזוכה התאים את כל ששת המספרים.

הזכייה שברה את השיא הקודם שנקבע רק לפני שנה, אז נחלק ג'קפוט של 478.2 מיליון דולר בין שני זוכים. הפעם מדובר בזוכה יחיד, שעדיין לא נחשף, שהצליח להתגבר על סיכויים כמעט בלתי נתפסים של 1 ל־290.5 מיליון. הזכייה מגיעה לאחר רצף נדיר של 40 הגרלות ללא זוכה, גם זה שיא בפני עצמו.

מגה מיליונס הוא אחד ממשחקי ההגרלה הגדולים בארצות הברית, המתקיים פעמיים בשבוע ומציע פרסים שמגיעים לעיתים למיליארדי דולרים. זהו לוטו רב־מדינתי שבו משתתפים עשרות מיליוני אמריקנים בכל הגרלה.

המספרים שעלו בהגרלה היו 1, 8, 11, 12, 57, ובכדור המגה הופיע המספר 7. הכרטיס הזוכה, מסוג "Quik Pik", נרכש בסניף של רשת "פאבליקס" בעיר ניונן, כ־40 מייל דרומית־מערבית לאטלנטה. החנות שבה נמכר הכרטיס תקבל מענק מיוחד בסך 50 אלף דולר.

לזוכה עומדות שתי אפשרויות לקבלת הכסף: קבלת כל 980 מיליון הדולרים בפריסה של 30 תשלומים שנתיים, או בחירה בסכום חד־פעמי במזומן בגובה 452.2 מיליון דולר לפני מס.

נשיאת ומנכ"לית הלוטרי של ג'ורג'יה, גרטשן קורבין, בירכה את הזוכה והדגישה כי ההתרגשות גדולה לא רק עבורו, אלא גם עבור מערכת החינוך של ג'ורג'יה. לדבריה, הכנסות מכירת הכרטיסים מסייעות למימון תוכניות כמו מלגות HOPE ותוכניות לגיל הרך, ולכן "כולם מרוויחים מהזכייה". ובפרט מהזכייה הנוכחית שמדורגת כשמינית בגובהה בהיסטוריית מגה מיליונס.