נדיר בישראל

כמעט כמו באמריקה: טורנדו מים נצפה מול חופי ישראל | צפו בתיעוד המרהיב

ברקע הגעת ענני הגשם לישראל, בחוף פלמחים נצפתה תופעת טבע ייחודית ונדירה יחסית בישראל - נד מים | צפו בתופעה מתפתחת מעל מי הים (מעניין) 

עם בואם של ענני הסופה המגיעים אט אט לחופינו, הגיעה גם תופעת טבע ייחודית שנצפתה היום (חמישי) בגן הלאומי חוף פלמחים – נד מים.

זוהי תופעה בה ניתן לראות עמוד אנכי של אוויר אשר נוצר מעל גוף מים, ומחבר בינם לבין הענן מעליהם. התופעה מזכירה מעין צורה המוכרת כטורנדו.

בתיעוד שהצליחו ללכוד אנשי רשות הטבע והגנים ניתן לראות את נד המים זז לאורך הגלים.

ברשות מסבירים כי תופעה זו נוצרת כאשר קיים שינוי פתאומי בין טמפרטורת המים לאוויר. נד מים מסוג זה אינו מסוכן בדרך כלל לשוהים בחוף, אך עלול להיות מסוכן למטוסים ולסירות. נד המים בדרך כלל מתפוגג במהרה, כך שמי שמספיק לראותו – זוכה.

קרדיט סרטונים: שי אייזקס, רשות הטבע והגנים.

