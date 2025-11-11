כיכר השבת
"תזמינו את השירות החשאי לבחור הזה”: סגן הנשיא ארה"ב השתעשע עם חייל מארינס פצוע | צפו

ביקורו של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס במרכז רפואי לחיילים, הפך במהירות לאירוע יוצא דופן כאשר מפגש עם לוחם מארינס שנפצע בקרב שבר את הרשת (חדשות בעולם)

סגן הנשיא משתעשע עם החייל (צילום: רשתות חברתיות (תרגום ד"ש))

סגן נשיא , ג'יי.די. ואנס, והגברת השנייה אושה ואנס, ביקרו אמש (שני) במרכז הרפואי הצבאי הלאומי וולטר ריד. הביקור, שהתקיים בבת'סדה, מרילנד, הוגדר כאירוע שגרתי שמטרתו לבחון מקרוב את הטיפול בחיילים פצועים, אך הוא הפך לשיחת היום בעקבות רגע ספונטני ובלתי צפוי.

הזוג ואנס ערך סיור במתחם המרכז האימוני הצבאי המתקדם, אשר פועל בוולטר ריד. כלל מפגש עם סמל המארינס (בדימוס) קרלוס אוונס, לוחם שנפצע במהלך קרבות.

במהלך הפגישה, בעוד סגן הנשיא עומד מולו, נצפה אוונס משליך כדור לעברו של ג'יי.די. ואנס, מה שהפתיע לחלוטין את סגן הנשיא.

האירוע, שתפס את ואנס לא מוכן, עורר בו תגובה הומוריסטית ויוצאת דופן:

"שמישהו שיזמין את השירות החשאי לבחור הזה!".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

