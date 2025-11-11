סגן הנשיא משתעשע עם החייל (צילום: רשתות חברתיות (תרגום ד"ש))
סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, והגברת השנייה אושה ואנס, ביקרו אמש (שני) במרכז הרפואי הצבאי הלאומי וולטר ריד. הביקור, שהתקיים בבת'סדה, מרילנד, הוגדר כאירוע שגרתי שמטרתו לבחון מקרוב את הטיפול בחיילים פצועים, אך הוא הפך לשיחת היום בעקבות רגע ספונטני ובלתי צפוי.
הזוג ואנס ערך סיור במתחם המרכז האימוני הצבאי המתקדם, אשר פועל בוולטר ריד. כלל מפגש עם סמל המארינס (בדימוס) קרלוס אוונס, לוחם שנפצע במהלך קרבות.
במהלך הפגישה, בעוד סגן הנשיא עומד מולו, נצפה אוונס משליך כדור לעברו של ג'יי.די. ואנס, מה שהפתיע לחלוטין את סגן הנשיא.
האירוע, שתפס את ואנס לא מוכן, עורר בו תגובה הומוריסטית ויוצאת דופן:
"שמישהו שיזמין את השירות החשאי לבחור הזה!".
0 תגובות