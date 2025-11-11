מטרה קלה "תזמינו את השירות החשאי לבחור הזה”: סגן הנשיא ארה"ב השתעשע עם חייל מארינס פצוע | צפו ביקורו של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס במרכז רפואי לחיילים, הפך במהירות לאירוע יוצא דופן כאשר מפגש עם לוחם מארינס שנפצע בקרב שבר את הרשת (חדשות בעולם)

דש דני שפיץ כיכר השבת | 09:31