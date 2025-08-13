רולקס במרכז הסערה: מייסד מותג השעונים חשוד בריגול נאצי

הנס וילסדורף, מייסד מותג השעונים היוקרתי רולקס, עומד כעת במוקד של סערה היסטורית, כשתיקים מסווגים של ה-MI5 (גוף האחראי על מודיעין וביטחון פנים בבריטניה) שפורסמו לאחרונה חושפים כי הוא נחשד כמרגל נאצי בעל "סימפטיה חזקה למשטר של אדולף היטלר".

מסמכי מלחמת העולם השנייה, שסומנו בכינוי הפנימי של ה-MI5, "קופסה 500", ומתוארכים לשנים 1941-1943, מתארים את וילסדורף כ"בלתי נסבל ביותר" ו"חשוד בריגול". אף על פי שהיה אזרח בריטי טבעי, התיקים מצביעים על כך ש-MI5 ראה בו איום פוטנציאלי על האינטרסים של בעלות הברית.

החשדות כלפי וילסדורף היו חמורים: דו"ח של הקונסול הבריטי בז'נבה משנת 1941 ציין במפורש כי הוא "ידוע היטב בסימפטיה חזקה לנאצים". הדו"ח אף טען כי אחיו של הנס, קארל, היה "חבר פעיל במשרד התעמולה של [יוזף] גבלס", וכי האח עשוי לנצל את הנס וילסדורף בז'נבה להפצת תעמולה נאצית ברחבי העולם.

בנוסף, חשדו ב-MI5 כי חובותיו של וילסדורף לבנקאים גרמנים עלולים ליצור "אינטרס אויב משמעותי" בחברות רולקס השוויצרית והבריטית. ב-1943, דו"ח של MI5 הצהיר כי שירותי הביון "התעניינו בענייניה" של רולקס ומייסדה "במשך זמן מה", ואף ציין שוילסדורף ואשתו הם בעלי מניות הרוב וכי הוא "חשוד בריגול בשם האויב".

אחת הנקודות המרכזיות והמסקרנות בפרשה היא הצעתו המפורסמת של וילסדורף לשלוח שעוני רולקס בחינם לשבויי מלחמה בריטים (POWs) במחנות גרמניים, כשהתשלום יבוצע רק לאחר המלחמה.

לכאורה, פעולה זו נתפסה כמעשה פטריוטי שזכה לתשבחות רבות ותרם רבות ליחסי הציבור של רולקס. עם זאת, מסמכי ה-MI5 והקונסול הבריטי הטילו ספק עמוק במניעיו האמיתיים של וילסדורף. היסטוריון ההורולוגיה, חוזה פרז, שחשף את קיום התיק של MI5, טען כי זו הייתה למעשה "תוכנית יחסי ציבור" שנועדה "לזכות בחסדי הממשלה הבריטית". הוא הוסיף כי בין השנים 1941 ל-1946, יבוא שעונים שוויצריים לבריטניה היה אסור ברובו, ולכן ייתכן שוילסדורף "הרג שתי ציפורים במכה אחת": זכה בחסדים ומכר שעונים, אף על פי שהתשלום נדחה לאחר המלחמה.

למרות החשדות הכבדים וההמלצות לשים את וילסדורף ברשימה השחורה, פעולה כזו לא יצאה לפועל. מכתב מ-1941 ממחלקת הרשימות השחורות של משרד הלוחמה הכלכלית ציין כי אומנם "רצוי" לבחון את הכללתו ברשימה השחורה, אך הדבר "עלול שלא לשרת את האינטרסים שלנו כרגע", שכן הדבר היה פוגע ב"סכום גדול של סחר חוץ עם מדינות האימפריה".

רולקס, מצדה, מודעת היטב לתיקים שברשומות הלאומיות והקימה "צוות היסטוריונים עצמאי ומוסמך" שחוקר את תפקידו המדויק של הנס וילסדורף במהלך תקופה זו.

החברה הצהירה כי מתוך "שקיפות", היא תפרסם את ממצאי המחקר לאחר השלמתו. כך נותרה תעלומת המייסד שנוי במחלוקת, פטריוט או איש עסקים ציני ששיתף פעולה עם האויב עדיין פתוחה, ומחכה לחשיפה מלאה של האמת ההיסטורית.

וילסדורף עצמו, יליד בוואריה (1881) שעבר ללונדון ב-1903 והעביר את מטה החברה לז'נבה ב-1919, נפטר בשנת 1960 והוריש את בעלותו ברולקס לקרן הנס וילסדורף.