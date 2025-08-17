כיכר השבת
תעמולה בחיי היומיום

כך נראים עובדי הכפייה בצפון קוריאה תחת רמקולים של שטיפת מוח | צפו

תיעוד נדיר מספק הצצה לחיי היומיום של עובדי הכפייה בצפון קוריאה, כשהם כפופים לרמקולים המשמיעים תעמולה בלתי פוסקת (מעניין)

עובדי כפייה תחת שטיפת מוח בצפון קוריאה (צילום: רשתות)

תיעוד שדלף מצפון קוריאה חושף את המציאות הקשה של אזרחיה: עובדים במדינה נאלצים לפעול תחת נאומי תעמולה ו"שטיפת מוח" מתמשכת, המושמעת בקולי קולות דרך רמקולים ברחבי מתחמי העבודה. התיעוד מספק הצצה נדירה מאחורי הקלעים של אחד המשטרים המבודדים בעולם.

הסרטון, אשר הופץ לאחרונה, מתאר בבירור עובדים בצפון קוריאה העוסקים בפעילותם היומיומית, כאשר במקביל מושמעים סלוגני תעמולה קוראים ומסרים המיועדים לשטוף את מוחם.

כידוע, צפון קוריאה חיה חיים סגורים לחלוטין בפני העולם החיצון. מעט מאוד מידע מגיע לאנשים מחוץ למדינה אודות חיי היומיום של אזרחיה, והמדינה עצמה חוסמת כל מידע לא מבוקר והצנזורה של השלטון עובדת סביב השעון. לרוב, המידע היחיד המתקבל על המתרחש בצפון קוריאה מגיע מצילומים סודיים או תצפיות של מבקרים מעטים שהצליחו לחדור למדינה.

כיכר השבת
