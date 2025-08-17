3 מיליון אנשים ביום - כך יפן הופכת צעדים ברחוב לחשמל

האם דמיינתם פעם שהליכה רגילה ברחוב יכולה להפוך למקור חשמל? בצעד מפתיע, כבר לפני שנים יפן החלה לרתום את האנרגיה של מיליוני הצעדים היומיים ברחובותיה ובתחנות הרכבת התחתית שלה, והופכת אותם לחשמל.

הטכנולוגיה המדהימה הזו נקראת "אריחים פיאזואלקטריים". היא מבוססת על גילוי מהמאה ה-19 של האחים קירי, שמצאו שחומרים מסוימים מייצרים מתח חשמלי כשמופעל עליהם לחץ. במילים פשוטות, האריחים הללו ממירים את האנרגיה המכנית של כף רגל דורכת, כלומר, את הלחץ מהצעדים שלכם, לאנרגיה חשמלית שניתן לאגור.

בעוד שצעד בודד של אדם ממוצע (כ-60 ק"ג) הפיק בשנת 2008 הספק נמוך של כ-0.1 ואט בלבד, המספר הזה מזנק במהירות כשמיליוני אנשים צועדים במקומות צפופים כמו תחנת שינג'וקו בטוקיו, אשר רואה למעלה מ-3.8 מיליון נוסעים מדי יום. הטכנולוגיה התפתחה מאז, וכיום קיימים אריחים יעילים יותר המסוגלים לייצר עד 30 ואט חשמל מכל צעד.

למרות הפוטנציאל, טכנולוגיית האריחים הפיאזואלקטריים עדיין נחשבת נישתית ולא נפוצה מחוץ ליפן. הסיבות העיקריות לכך הן העלות הגבוהה של ההתקנה הראשונית, שיכולה לנוע בין 50 ל-100 דולר לאריח, ועליות התחזוקה הגבוהות עקב הלחץ העצום במקומות הומי אדם. בנוסף, תפוקת הכוח נמוכה משמעותית באזורים פחות מיושבים, מה שמגביל את השימוש בה רק למרחבים עמוסים במיוחד.

אך מחקרים מראים שבאזורים צפופים כמו תחנות רכבת תחתית, האריחים הללו יכולים להוביל לחיסכון של עד 99.93% בעלות החשמל לאורך חיי האריח. ייתכן שבעתיד, עם פיתוח אריחים עמידים ובעלי תפוקה גבוהה יותר, נוכל כולנו להפוך את הצעדים שלנו למקור אנרגיה חסכוני למדי.