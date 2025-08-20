סין, מושכת לאחרונה תשומת לב גלובלית בפרויקט סביבתי שאפתני במיוחד: "החומה הירוקה הגדולה". תוכנית זו, הנחשבת לאחד ממיזמי הסביבה הגדולים בעולם, שואפת להילחם בתופעת המדבור על ידי הפיכת אדמות צחיחות ליערות ושטחי מרעה נרחבים.

מאז שנת 2012, הצליחה סין לשקם כ-4.3 מיליון דונם של אדמות מדבריות, שטח הגדול ממדינת דנמרק כולה. ההתקדמות המרשימה מתרחשת באזורי המדבר גובי וטאקלאמאקאן שבצפון ובצפון-מערב המדינה. סרטון שהופץ לאחרונה ברשתות החברתיות הציג את הישגי הפרויקט, ואף זכה לתגובה מאילון מאסק שאישר את אמינותו במילה "זה נכון".

נובמבר האחרון סימן אבן דרך משמעותית עם השלמתו של חגורה ירוקה באורך 3,046 ק"מ סביב מדבר הטאקלאמאקאן, המדבר הגדול ביותר במדינה, במטרה לבלום את התפשטות החול. הטאקלאמאקאן, המכונה "ים המוות" וממוקם במחוז שינג'יאנג האוטונומי, הוא מדבר הדיונות השני בגודלו בעולם. הפרויקט מעיד על מחויבותה של סין להתמודד עם אתגרים סביבתיים בקנה מידה עצום.