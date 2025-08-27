בלחץ של טראמפ, מסעדה אייקונית חזרה ללוגו המקורי

הציוץ היומי - טראמפ מנכס את הלוגו ( צילום: העמוד הרשמי של הנשיא )

חברת המסעדות האמריקאית קרקר בארל (Cracker Barrel) מצאה את עצמה בימים האחרונים בלב סערה תרבותית לאחר שהכריזה על שינוי בלוגו הוותיק שלה, אשר ביטל את דמותו האייקונית של "הזקן הטוב" (Uncle Herschel) הנסמך על חבית.

הלוגו החדש עורר תגובת נגד חריפה ברשתות החברתיות ובקרב קהל לקוחותיה המסורתי, כשמניות החברה צנחו ביותר מ-12 אחוזים בשבוע שלאחר ההודעה. הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, נכנס לזירה בפוסט ב-"Truth Social", וקרא לחברה "לחזור ללוגו הישן, להודות בטעות על בסיס תגובת הלקוחות (הסקר האולטימטיבי), ולנהל את החברה טוב מתמיד". שעות ספורות לאחר מכן, אמש, ביום שלישי, הודיעה קרקר בארל כי היא חוזרת ללוגו המקורי שלה ומוותרת על העיצוב החדש. "הלוגו החדש שלנו נעלם ו'הזקן הטוב' שלנו יישאר," אמרה החברה בפוסט ב-X. הבית הלבן מיהר לקחת קרדיט על הסיפור כ"ניצחון במלחמת התרבות", וציין כי בכירים בקרקר בארל הודו לטראמפ על התערבותו. מניות קרקר בארל זינקו ב-7% במסחר המורחב לאחר ההודעה על החזרה ללוגו הישן.

קרקר בארל - הלוגו הישן חדש, לצד הלוגו שבוטל ( צילום: רשתות חברתיות )

במהלך הימים בהם התחוללה סערת הלוגו של קרקר בארל, הנשיא טראמפ פרסם ב-"Truth Social" תמונת פארודיה של הלוגו המקורי של קרקר בארל, המציגה את דמותו יושבת ליד חבית נפט, לצד סיסמת הקמפיין שלו "אמריקה תחילה" (America First).

פרסומים אלו הגיעו על רקע עמדתו התקיפה של טראמפ במדיניות אנרגיה וסחר, והחלטת ארה"ב להטיל מכסים של 50% על מוצרים הודיים, כולל ביגוד ותכשיטים, עקב רכישותיה המתמשכות של הודו של נפט גולמי מרוסיה.